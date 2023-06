Normandy Channel Race : "Est ce que votre voilier a déjà été inondé?"

Ils sont tous attroupés derrière les barrières protégeant le Bassin Saint Pierre à Caen et tous attendent sagement de poser leurs questions au skipper. Les 27 élèves de CM2 de l'école Saint Paul ont potassé avant d'aller à la rencontre de Fabien Delahaye, l'un des skippers normands engagés sur la Normandy Channel Race.

Parmi la batterie de questions : que font les skippers de leurs déchets ou encore comment font-ils pour naviguer la nuit ou pour dormir? Fabien Delahaye a-t-il déjà été obligé d'enfiler sa combinaison de survie?

Une élève demande au skipper caennais si son bateau a déjà été inondé. "Inondé? reprend surpris Fabien Delahaye. Non, le bateau est tout neuf en plus et il est tout étanche (rire). Il n'y a pas d'eau qui rentre dedans. Nous, on n'aime pas l'eau. On n'aime pas qu'elle rentre dans le bateau. En fait, c'est nous qui faisons rentrer toute l'eau dans le bateau quand on rentre avec nos cirés tout mouillé."

Fabien Delahaye avec les élèves de CM2 © Radio France - Olivier Duc

La sortie sur les quais du bassin Saint Pierre avait été préparée en amont par leur institutrice.

"C'est l'occasion pour les enfants de se rendre compte de la taille des bateaux et de rencontrer les skippers, explique leur enseignante Isabelle. Et puis ils ont déjà fait de la voile. C'est intéressant pour eux de voir et de se dire : "Ah nous aussi on avait ça sur les petits bateaux." Ce n'est pas la même dimension, c'est sympa."

Les écoliers sont repartis avec une photo de Fabien Delahaye et de son co-skipper Corentin Douguet. Ils suivront la course à distance la semaine prochaine afin de poursuivre cette immersion voile.