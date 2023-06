Normandy Channel Race : le Montpelliérain Achille Nebout contraint de jeter l'éponge

Il rêvait d'un podium , mais le marin Montpelliérain Achille Nebout et son co skipper Gildas Mahé ont percuté une bouée métallique de chenal, près de l'île de Wight, au large de Southampton dans le sud de l'Angleterre. La collision a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi, aux alentours de 2h du matin.

La course, lancée dimanche depuis le port de Caen, devait durer cinq à six jours pour les voiliers class 40, et les mener en mer d'Irlande. Le duo a finalement abandonné en raison de dégâts sur leur monocoque Amarris, et alors que les conditions de vent et de mer s'annoncent rudes, dans la Manche, sur la fin de course.