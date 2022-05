Voile - Ian Lipinski et Ambrogio Beccaria remportent la 13e CIC Normandy Channel Race

Ian Lipinski et Ambrogio Beccaria ont franchi en premier la ligne d'arrivée de la Normandy Channel Race ce vendredi matin au large de Ouistreham. Ils devancent le duo Corentin Douguet - Yoann Richomme pour neuf minutes et cinquante secondes au bout des cent onze heures de course.

Après avoir manqué le podium pour dix-sept secondes l'an passé et la victoire pour six minutes il y a deux ans, Ian Lipinski a remporté la 13e édition de la Normandy Channel Race avec Ambrogio Beccaria ce vendredi au bout de quatre jours quinze heures huit minutes et dix-huit secondes de course.

Ils devancent Corentin Douguet et Yoann Richomme au terme d'un final où la décision s'est jouée sur quelques détails.

"On va s'en souvenir toute notre vie, savoure Ian Lipinski. Les fois d'avant, j'avais été souvent en tête et on s'était fait doubler à la fin et là c'est plutôt le contraire. Et puis c'est incroyable. Il y avait du beau monde sur la course et on est trop fier d'avoir réussi à l'emporter. Je ne vais pas dire que c'est inespéré mais pas loin."