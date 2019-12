Objectif tour du monde pour Charlie Dalin

Le Havre, France

Depuis sa victoire à Salvador de Bahia au Brésil dans la Transat Jacques Vabre 2019 Charlie Dalin n'a pas pris de vacances. Il a remonté seul l'Atlantique jusqu'aux Açores son monocoque Apivia. Cette première expérience en solitaire à bord du voilier sorti des chantiers seulement en août dernier a été très utile avant les courses prévues en 2020: Brest - Charleston (The Transat, est une course mythique remportée dans le passé par Eric Tabarly) en mai puis New-York Les Sables d'Olonne. Ces deux transatlantiques seront encore un test avant le véritable objectif le 8 novembre: le Vendée Globe, le tour du monde en solitaire et sans escale.

Les ambitions de Charlie Dalin

A peine arrivé à Lorient le monocoque Apivia a été sorti de l’eau. La quille, les safrans et les foils ont été démontés. Le bateau sera scruté de près et réaménagé pendant le chantier d'hiver. Charlie Dalin, architecte navale de formation, a noté beaucoup de choses à améliorer afin que le bateau et le marin soient le plus près possibles sur ces prochaines courses.

Une formule 1 quand la course est finie on ne la laisse pas au garage, nous c'est pareil Charlie Dalin

Le podium de la Transat Jacques Vabre au salon nautique de Paris © Radio France - Yves-René Tapon

Cette victoire de Charlie Dalin est aussi une fierté au Havre. Deux autres marins formés Porte Océane brillent actuellement: Camille Lecointre qui a navigué au Havre jusqu’à ses 20 ans a été élue samedi lors du salon nautique marin de l’année 2019 pour notamment sa médaille de bronze en 470 aux championnats du monde . Elle sera présente avec Jérémie Mion l'été prochain aux jeux olympiques de Tokyo.Charlie Dalin sera de retour ce mercredi soir au Havre pour l'élection du sportif havrais de l'année.

Il y a de la fierté dans les clubs et à la ville. Le Havre prend conscience de sa capacité à former des talents Francis Le Goff directeur de la ligue de voile de Normandie.