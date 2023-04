Objectif Transat Jacques Vabre pour le skipper cherbourgeois Pierrick Letouzé

Le duo normand, Pierrick Letouzé et Thimoté Polet, embarque cette saison sur un nouveau projet dans la catégorie Class 40, avec un navire de nouvelle génération. Leur objectif est de s'aligner au départ de la transat en double Jacques Vabre à l'automne. La perspective de prendre une nouvelle fois part à cette course provoque déjà une vive excitation chez Pierrick Letouzé : "Je suis super heureux de retrouver cette magnifique course ! J'y avais participé en 2019 pour rallier le Brésil. Cette fois-ci, c'est la Martinique ! Notre bateau est actuellement en chantier à Lorient, nous en prendrons possession fin avril. C'est un bateau performant avec lequel nous pouvons prétendre à un top 10 et c’est notre ambition”.

Un bateau positionné à Cherbourg

Les deux skippers se connaissent bien. Ils se rencontrent depuis plusieurs années sur différents circuits (course au large, match race…). Une chose est sûre, ils partagent la même ambition : s’engager à 100% dans un projet performant et ambitieux pour se confronter aux meilleurs sportifs de leur catégorie. Sportif de haut niveau, Pierrick Letouzé a fait son entrée dans le monde du Class40 il y a maintenant 4 ans. Il côtoie régulièrement le top 10 lors de ses courses mais reste prudent pour l'année 2023 : "Ces dernières années le niveau de la flotte s'est vraiment élevé. Il faut avoir une préparation minutieuse et un programme d'entraînement bien rempli pour espérer rivaliser avec les cadors de la classe !"

Le bateau sera basé en Normandie et principalement à Cherbourg-en-Cotentin. Le territoire offre toutes les infrastructures nécessaires pour la préparation du bateau, d’autant plus que c'est un emplacement stratégique, entre la Bretagne et Le Havre pour les courses et les entraînements. Cela permettra aussi à l’équipe de s’entraîner avec plusieurs bateaux afin d’affiner leur stratégie, notamment avec le projet La Manche #ÉvidenceNautique porté par Nicolas Jossier.

La Rolex Fastnet comme répétition générale

Le calendrier sera intense pour préparer au mieux les grandes échéances. Plusieurs courses en avant saison sont au programme comme L'ArMen Race le 18 mai à La Trinité-sur-Mer, la CIC Normandy Channel race au départ de Caen le 02 Juin. Puis en Juillet l'événement phare de l'été cherbourgeois, la Rolex Fastnet Race le samedi 22 juillet. La Rolex Fastnet Race sera un entrainement parfait pour s’assurer des derniers réglages et finir la préparation de l’équipe et du bateau, en vue de la Transat Jacques Vabre en octobre.