Pas de victoire mais des skippers manchois arrivés à bon port sur la Drheam Cup

Ils ont tous remis le pied sur la terre ferme. Partis dimanche dernier, les skippers engagés sur la Drheam Cup ont rallié Cherbourg-en-Cotentin et La Trinité-sur-Mer en quelques jours seulement. Alors que les prix pour chaque catégorie sont remis ce dimanche 24 juillet, découvrez le classement des navigateurs manchois.

Pas de titre, mais trois deuxièmes places

Aucun Manchois ne finit en tête de sa catégorie. Mais trois équipages se hissent à la deuxième place : Brieuc Maisonneuve dans la catégorie Rhum Multis ; Louis-Marie Dussère, avec son co-équipier Bruno James, en IRC double ; et Clara Fortin, équipière sur le bateau du Caennais Jean-François Lilti, en Multi 2000.

A noter le podium de Charlotte Yven, Bretonne mais dont la moitié de sa famille est cherbourgeoise, qui termine à la troisième place des Figaro 3, en étant la seule à avoir fait la course en solitaire dans cette catégorie.

Martin Louchart, un skipper prometteur en Class 40

Les deux Granvillais engagés en Class 40 finissent au coude à coude. Marc Lepesqueux finit à la 17e place sur les 37 bateaux, devant le benjamin de la course, Martin Louchart, 18e. Un bon parcours pour le skipper de seulement 20 ans. "J'ai pris un départ tranquille. Arrivé en Angleterre, j'étais aux avant-postes de la course et j'ai réussi, jusqu'en Irlande, à être entre la deuxième et sixième place. Je suis très content, je jouais contre des très bons bateaux contre lesquels je n'ai pas l'habitude de jouer", raconte-t-il.

C'est entre l'Irlande et la bouée de Rochebonne, au large des Sables-d'Olonne, que Martin Louchart perd des places au classement. "Il y avait vraiment beaucoup de vent, je n'ai pas osé envoyer les grandes voiles, mais j'aurais dû. C'est vrai que je pensais peut-être faire mieux vu le début de course que j'ai fait, mais je suis très content. J'ai testé tout ce que je voulais tester, je sais ce qu'il me reste à travailler avant la Route du Rhum. Que du bon pour la suite", sourit-il.

Martin Louchart, le benjamin de la Drheam Cup en Class 40, revient sur sa course en solitaire. Copier

Louis Duc non classé à cause d'une "louiserie"

Louis Duc, seul engagé sur un Imoca, a bien fini la course, mais n'est pas classé. Il n'a pas respecté une marque du parcours entre l'Angleterre et le Fastnet. "Une louiserie", comme il appelle cette erreur. "Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. C'est dommage parce que je passe à côté du scratch sur le parcours des 1.000 milles. Mais on va passer à côté de ça ! J'ai pris beaucoup de plaisir, c'est ce que je vais garder !", confie-t-il à l'arrivée.

Dans la catégorie des IRC équipage, Emmanuel Bunel se classe 13e, Manuel Da Rocha 18e, juste devant Guillaume Ferey, 19e. En IRC double, Olivier Bahon finit 4e, Maxime Mesnil 8e et Pascal Tuffier 13e. Hervé Jacqueline, lui, a dû abandonner en course, à cause d'un problème de voiles et Olivier Nemsguern n'est pas classé.