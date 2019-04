PHOTOS | la mise à l'eau à Concarneau du nouveau monocoque de V and B

Le nouveau bateau sponsorisé par l'entreprise mayennaise V&B a été mis à l'eau ce lundi après-midi dans le port de Concarneau. Il s'agit d'un Imoca, un monocoque de 60 pieds, skippé par Maxime Sorel et qui disputera le Vendée Globe en 2020.

Concarneau, France

C'est une nouvelle aventure qui débute pour le skipper malouin Maxime Sorel et son fidèle partenaire, l'entreprise V and B dont le siège est installé Château-Gontier sur Mayenne. Après plusieurs années dans la catégorie des Class40 (avec une victoire sur la Transat Jacques Vabre 2017), les protagonistes passent à l'échelon supérieur : la classe Imoca. C'est ce qui se fait de mieux chez les monocoques. Ces voiliers de 60 pieds sont ceux qui disputent le Vendée Globe, le tour à monde en solitaire et sans escale au départ des Sables d'Olonne tous les quatre ans.

C'est au départ de la dernière Route du Rhum à saint-Malo que V and B avait annoncé la nouvelle. Le bateau a été trouvé, il date de 2007 et c'est l'ancien Groupe Bel de Kito de Pavant.

à lire aussi Le groupe mayennais V and B aura un bateau sur le Vendée Globe 2020

Après trois mois de chantier à Concarneau chez Kaïros de Roland Jourdain, le bateau et ses nouvelles couleurs a été dévoilé et mis à l'eau à 16h35 précisément.

Le nouveau bateau V&B a été mis à l'eau dans le port de Concarneau après trois mois de chantier. © Radio France - G.M

La mise à l'eau de l'Imoca V and B. © Radio France - G.M

La mise à l'eau de l'Imoca V and B. © Radio France - G.M

La mise à l'eau de l'Imoca V and B. © Radio France - G.M

La mise à l'eau de l'Imoca V and B. © Radio France - G.M

La mise à l'eau de l'Imoca V and B. © Radio France - G.M

Maxime Sorel au côté des fondateurs de V and B et de Roland Jourdain. © Radio France - G.M

Le programme de Maxime Sorel sur V and B - Sailing Together

Avril 2019 : navigation d’entraînement Maxime Sorel avec Roland Jourdain à Concarneau

3 au 6 mai 2019 : Grand Prix Guyader à Douarnenez

8 au 12 mai 2019 : Bermudes 1000 Race à Douarnenez

Août 2019 : Rolex Fastnet Race à Cowes (GB)

18 au 22 septembre 2019 : Défi Azimut à Lorient

27 octobre 2019 : départ de la Transat Jacques Vabre en double entre Le Havre et Salvador de Bahia

Mai 2020 : The Transat, départ de Plymouth

Juin 2020 : New York / Vendée

Septembre 2020 : Défi Azimut à Lorient

8 novembre 2020 : départ du Vendée Globe aux Sables d’Olonne