PHOTOS - Revivez le grand départ de la Drheam Cup à Cherbourg

Le départ de la Drheam Cup - Grand prix de France de course au large a été donné peu après 13h ce dimanche 19 juillet 2020 à Cherbourg-en-Cotentin. La première compétition de voile multi-classes post-confinement a attiré de nombreux plaisanciers au large du Becquet. Retour en images.

Une cinquantaine de passagers a pu suivre le départ de la course depuis le trois-mâts bientôt centenaire Le Marité

Les 97 bateaux de la Drheam Cup - Grand prix de France de course au large sont partis de Cherbourg-en-Cotentin ce dimanche midi, peu après 13h. Pas beaucoup de vent pour cette 3e édition lancée au large du Becquet mais la joie de retrouver la compétition pour les skippers et le public après le confinement. France Bleu Cotentin vous propose de revivre le départ de la course en images.

À bord du Marité, dernier des terre-neuviers français en activité

Sur le Marité, des passagers aident les marins en attendant le départ de la Drheam Cup - Grand prix de course au large à Cherbourg-en-Cotentin le dimanche 19 juillet 2020 © Radio France - Marcellin Robine

Au cœur des participants

Les trois maxi-trimarans devraient rallier l'arrivée à la Trinité-sur-Mer en Bretagne en deux jours.