PHOTOS - Visite du chantier du futur bateau de course de Maxime Sorel

Un hangar géant situé sur le port de Concarneau (Finistère). A l'intérieur, sous l'impressionnant trimaran Ultim de François Gabart, deux longues demi-coques noires sont posées. Ce sont les deux principales parties qui composeront le nouveau bateau VandB-Monbana-Mayenne de Maxime Sorel. Pour l'instant, ça ressemble plus à un vaisseau spatial ou à une voiture de Batman qu'à un bateau de course. Mais le skipper de Cancale savoure : "c'est génial de pouvoir voir le bateau, de pouvoir le toucher parce qu'on a beaucoup travaillé depuis des mois sur des plans. Je commence à voir les zones de travail, les zones de vie qu'il y aura. J'arrive à me projeter et à voir comment je vais circuler dans ce bateau."

Maxime Sorel à l'arrière de son futur bateau, ce qui sera le cockpit. © Radio France - Gildas Menguy

Maxime Sorel, 10e du dernier Vendée Globe fait ensuite le point sur le chantier : "la coque et le pont ont été livrés au mois de novembre. Dans la partie 'coque', on est venu mettre le squelette du bateau, toute la structure, toutes les cloisons qui vont permettre la rigidité de cette coque. Là, c'est quasiment la fin de cette partie du chantier. Dans un mois, on va ponter le bateau, c'est-à-dire qu'on va venir mettre le 'toit' du bateau. Le pont sera greffé à cette coque."

C'est le pont du bateau, tel qu'il est sorti du moule. © Radio France - Gildas Menguy

La partie arrière du pont ou du "toit" du bateau. © Radio France - Gildas Menguy

L'une des étapes suivantes sera celle de la mise en peinture, de l'habillage de la coque du bateau : "c'est un dossier que l'on prend très au sérieux. Il y aura une magnifique déco avec ce dragon. La coque sera le dragon du bateau. Pour réaliser la décoration, on a estimé que le temps sera deux fois et demi celui habituel pour un bateau de course. Des artistes vont venir peindre ce fameux dragon."

L'avant de la coque du bateau de 60 mètres. © Radio France - Gildas Menguy

L'arrière du bateau. © Radio France - Gildas Menguy

Un chantier d'un mois et demi de peinture avant la mise à l'eau du VandB-Monbana-Mayenne prévue au mois de juin. Maxime Sorel n'aura alors que quelques semaines pour prendre en main sa nouvelle monture avant de s'élancer pour la Route du Rhum au mois de novembre.