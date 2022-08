Pierre Le Roy remporte la course de voile entre les Sables et les Açores

Pierre Le Roy a remporté ce dimanche matin la deuxième étape de la course de voile qui relie l'archipel des Açores aux Sables-d'Olonne. Il avait déjà remporté la première étape aller, dans le sens Les Sables - Açores, avec déjà 20 heures d'avance au classement, et remporte donc la neuvième édition de cette course.

Le Lillois a franchi la ligne d'arrivée au large des Sables d'Olonne vers 7 heures 20 ce dimanche matin, après neuf jours de course. Jusqu'alors, seuls Aymeric Chappellier et Ian Lipinski avaient réalisé le doublé sur cette course. Les arrivées vont s'enchaîner jusqu'à ce mardi.