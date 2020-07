Planche à voile : deux nouveaux records du monde pour le rétais Antoine Albeau

Il l'a encore fait! Deux nouveaux records du monde se sont ajoutés au palmarès d'Antoine Albeau. Le véliplanchiste Rétais repart du Prince of Speed, avec deux nouveaux titres. Le premier en windsurf,planche à voile traditionnelle, où il a poussé sa planche à 43,04 noeuds (79,71 km/h) de moyenne sur une distance d'un mille nautique (1 852 mètres). Le précédent record était détenu par le Belge Vincent Valkenaers (42,23 noeuds). "Je suis ravi, car faire un record sur un mille nautique, c'est très dur. Il faut que toutes les conditions soient réunies et trouver un endroit propice pour cela" réagit Antoine Albeau. Comme il n'est jamais rassasié, le second record s'est exécuté en windfoil sur la même distance avec un chrono de 30,76 noeuds. "Depuis quelques années, on a la possibilité d'adapter un foil sur la planche à voile, ce qui lui permet de décoller au-dessus de l'eau comme un hydrofoil. C'est vraiment super d'avoir ces deux records" se réjouit le multiple champion du monde.

Un projet sur 3 ans

Ces records, Antoine Albeau avoue secrètement qu'ils étaient un objectif pour lui. "Je prépare un très gros projet de vitesse sur trois ans avec Marc Amerigo", dévoile le natif de l'ile de Ré. Son intention est de battre le record du monde de vitesse en planche à voile sur une distance de 500 mètres. Il veut chasser la barre des 65,45 noeuds atteint par Paul Larsen et son Sailrocket 2. "On veut passer la barre des 100 km/h et faire 66 noeuds pour effacer ce record. On va travailler et développer une nouvelle planche à foil. Là, on avait déjà des nouvelles voiles à tester, c'est pour cela que je me suis rendu au Prince of Speed", conclut-il. Une compétition, deux records, l'athlète le plus titré du sport français étoffe un peu plus son palmarès. A 48 ans, son prochain objectif : les championnats de France de vitesse au mois de septembre qui se dérouleront, justement, sur la plage du Rouet à La Palme.

VIDEO : Revivez le record d'Antoine Albeau du mile nautique en winsurf