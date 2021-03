Planche à voile : la Rochelaise Charline Picon frappe fort à quatre mois des Jeux olympiques

Impressionnante Charline Picon. A 36 ans, la championne olympique de planche à voile RS:X a prouvé samedi au Portugal qu'il faudrait compter sur elle à Tokyo cet été. Charline Picon remporte un cinquième titre européen, battant au passage l'une de ses plus sérieuses concurrentes.

"Did it again !" Je l'ai fait de nouveau... la joie de Charline Picon, sur Twitter, ce samedi. A 36 ans, la Rochelaise, championne olympique en titre de planche à voile RS:X, a prouvé qu'il faudrait encore compter avec elle, cet été lors des Jeux olympiques de Tokyo. A quatre mois des JO, Charline Picon remporte le titre de championne d'Europe, à Vilamoura au Portugal.

C'est le cinquième titre européen pour Charline Picon, qui au passage a relégué à la deuxième place l'une de ses plus sérieuses concurrentes : la championne du monde 2020, la Néerlandaise Lilian de Geus. "Je suis vraiment aller la chercher celle-là", s'enthousiasme la Rochelaise interrogée par l'AFP.

Retour en France "apaisée"

De quoi mettre la pression sur le reste des concurrentes, durant les quatre mois qui nous séparent des JO. "Elles vont avoir envie de progresser pour venir me chercher, confirme Charline Picon. Va pas falloir s'endormir. Mais ça, y a pas de soucis, je ne vais pas m'endormir !" Même si elle s'apprête à revenir du Portugal "apaisée".

Prochaine étape pour Charline Picon : le championnat du monde à Cadix en Espagne, du 23 au 27 avril.

En course eux pour un titre de champion du monde en 470, toujours au Portugal, Kevin Péponnet (pensionnaire du Pôle France de La Rochelle) et son partenaire Jérémie Mion, n'ont pas fait mieux que la neuvième place, eux qui étaient champions du monde 2018.