PODCAST - "Objectif Route du Rhum 2022 avec Louis Burton", épisode 2 : les souvenirs de Route du Rhum

Pour ce deuxième épisode de notre série de podcasts "Objectif Route du Rhum 2022 - Destination Guadeloupe avec Louis Burton", nous sommes revenus avec le Malouin sur ses souvenirs sur la transatlantique en solitaire. De sa première participation en 2010, à l'époque en Class 40, à sa désillusion de 2018, nous avons pu échanger en longueur avec Louis Burton pour parler de la mythique Route du Rhum - Destination Guadeloupe, qui lie depuis toujours Saint-Malo et Pointe-à-Pitre.

L'épisode 2 : les souvenirs de Route du Rhum - Destination Guadeloupe de Louis Burton

Avant 2010, j'étais un petit minot parisien qui rêvait de régates. C'était inimaginable pour moi de me lancer dans la course au large. Quand ce projet fou a commencé à mûrir dans ma tête, c'était le rêve d'une vie qui pouvait se réaliser. - Louis Burton

Louis Burton participe à sa première Route du Rhum Destination Guadeloupe en 2010. Il concourt avec son Class 40, le plus ancien de la flotte. Pour celui qui vit à l'époque en région parisienne, d'où il est originaire, cette course sera la première transatlantique en solitaire. "C'était loin d'être gagné au démarrage, explique le skipper. Je ne savais même pas comment m'inscrire ! Le site indiquait "inscription sur invitation" et je ne vois pourquoi on m'aurait invité à l'époque. En réalité, c'est juste une manière de mettre un peu de distance."

Il terminera 20e des 45 Class 40 engagés cette année-là, après avoir percuté un bateau de pêche au large des Açores. Découvrez également dans ce podcast ses heureux souvenirs de 2014, ainsi que la désillusion vécue en 2018, avec un abandon tôt dans la course.

Vidéo : Louis Burton revient sur sa première Route du Rhum en 2010