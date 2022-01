PODCAST - "Objectif Route du Rhum 2022 avec Louis Burton", épisode 3 : sa vie de chef d'entreprise

Louis Burton, skipper de l'Imoca Bureau Vallée, et dirigeant de l'écurie Be Racing

Pour ce troisième épisode de notre série de podcasts "Objectif Route du Rhum 2022 - Destination Guadeloupe avec Louis Burton", nous nous sommes rendus dans les locaux de l'écurie "Be Racing", dirigée par Louis Burton et sa compagne Servane Escoffier. Le marin nous a présenté ses collègues, et nous a expliqué le fonctionnement de sa structure, qui fait travailler entre 15 et 20 personnes au quotidien. Plongée dans la vie de chef d'entreprise de Louis Burton, un épisode tourné un mois après son démâtage sur la Transat Jacques Vabre.

Le podcast est à retrouver juste ici :

"Objectif Route du Rhum 2022 avec Louis Burton", épisode 3 : sa vie de chef d'entreprise Copier

Aujourd'hui on a vraiment une équipe qui correspond aux valeurs de la boîte, et à ce qu'on veut véhiculer." - Louis Burton

Ils sont entre quinze et vingt à travailler quotidiennement pour l'écurie Be Racing. De l'assistante de direction, au responsable des partenariats, en passant par l'équipe technique, l'entreprise est une vraie petite fourmilière. Sur le quai de Terre-Neuve à Saint-Malo le siège social de 1500m² comprend les locaux techniques pour le chantier de Bureau Vallée au rez-de-chaussée, et la partie administrative un étage au-dessus. Titulaire d'une double formation en école de commerce et en école de communication, Louis Burton possédait quelques bases pour se lancer à la tête d'une structure.

La visite de l'écurie Be Racing en vidéo