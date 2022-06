Jusqu'au mois de novembre 2022 et au départ de la 11e édition de la Route du Rhum à Saint-Malo, France Bleu Armorique vous propose chaque premier lundi du mois une plongée dans le quotidien, mais aussi dans les souvenirs, de Louis Burton, le skipper malouin de l'IMOCA Bureau Vallée 3.

En bouclant la Guyader Bermudes 1000 Race, avec une belle 3e place au final, Louis Burton et son Bureau Vallée se sont assurés d'être au départ de la Route du Rhum en Novembre

Pour ce huitième épisode de notre série de podcasts "Objectif Route du Rhum 2022 - Destination Guadeloupe avec Louis Burton", nous sommes revenus avec Louis Burton sur la Guyader Bermudes 1000 race qui s'est déroulée début mai. Une épreuve qui a permis à Louis Burton de se qualifier officiellement pour la Route du Rhum au départ de Saint-Malo en novembre prochain. Il a terminé l'épreuve à la 3e place avec Bureau Vallée, derrière l'Apivia de Charlie Dalin et le Charal de Jérémie Beyou.

Le podcast est à écouter juste ici :

PODCAST - "Objectif Route du Rhum 2022 avec Louis Burton", épisode 8 : qualifié ! Copier

C'est une course très physique ! - Louis Burton

Le skipper malouin n'aura pas été épargné sur cette course au départ de Brest, et où les marins doivent "enrouler" deux points avant de revenir vers la rade : le "Fastnet" au sud de l'Irlande et le "Waypoint Gallimard". Au départ, Louis Burton voit sa quille prise au piège d'un casier de pêche, lui faisant perdre plusieurs heures, avant un retour canon sur le peloton à l'approche du Fastnet. Le sprint final sera lui aussi haletant, avec Banque Populaire pas loin de reprendre Bureau Vallée sur la ligne pour le podium.