PODCAST - "Objectif Route du Rhum 2022 avec Louis Burton", épisode 9 : une famille de marins

Jusqu'au mois de novembre 2022 et au départ de la 11e édition de la Route du Rhum à Saint-Malo, France Bleu Armorique vous propose chaque premier lundi du mois une plongée dans le quotidien, mais aussi dans les souvenirs, de Louis Burton, le skipper malouin de l'IMOCA Bureau Vallée 3.

Louis Burton et Servane Escoffier sur le Défi Azimut en 2017

Pour ce neuvième épisode de notre série de podcasts "Objectif Route du Rhum 2022 - Destination Guadeloupe avec Louis Burton", nous avons réuni un casting exceptionnel au Café de l'Ouest à Saint-Malo : le skipper malouin est entouré de sa compagne Servane Escoffier, de leurs deux enfants Lino et Edith, mais aussi du père de Servane, Bob Escoffier, avec son épouse Françoise. L'occasion d'évoquer dans une ambiance joviale tous ensemble leur amour de la voile, des mers et des océans, de parler transmission et du quotidien d'une famille de grands navigateurs.

Le podcast à écouter ici :