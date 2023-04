Pour la première fois, une femme va remporter un tour du monde à la voile et en solitaire aux Sables-d'Olonne

La Sud-Africaine Kirsten Neuschäfer va devenir la première femme à remporter un tour du monde à la voile et en solitaire.

C'est un événement dans le monde de la voile qui se déroule ce jeudi soir aux Sables-d'Olonne. Pour la première fois de l'histoire, une femme s'apprête à remporter un tour du monde à la voile et en solitaire. Elle s'appelle Kirsten Neushäfer, elle est Sud-Africaine et, sauf surprise de dernière minute, elle va s'imposer dans la Golden globe race, cette course à l'ancienne, après 8 mois en mer.

Une aventurière qui a sauvé la vie d'un autre concurrent

Ceux qui la connaisse décrivent une aventurière qui a, en plus, sauvé un concurrent pendant cette édition : le Finlandais Tapio Lehtinen. Elle fait partie des 3 derniers skippers encore en course sur 16 au départ.

Pour l'accueillir comme il se doit, la ville des Sables-d'Olonne invite ses habitants et les vacanciers à se positionner le long du chenal qu'elle devrait pouvoir remonter entre 18 et 21h.

À noter qu'un premier skipper est arrivé ce jeudi midi aux Sables-d'Olonne, Simon Curwen, hors course puisqu'il a du faire une escale pour réparer son voilier.