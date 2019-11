PRB et Charal complètent le podium de la Transat Jacques Vabre

Après la victoire de Charlie Dalin et Yann Elies sur Apivia PRB de Kevin Escoffier et Nicolas Lunven s'est livré à un magnfique duel avec Charal de Jérémie Beyou et Christopher Pratt pour la 2ème place de de la Transat Jacques Vabre à Salvador de Bahia au Brésil

Le Havre, France

15 heures et 41 minutes derrière Apivia PRB de Kevin Escoffier et Nicolas Lunven a terminé ce dimanche 2ème des Imoca dans la Transat Jacques Vabre après 14 jours , 3 heures et 49 minutes de course

PRB devance de seulement 6 minutes et 18 secondes sur la ligne Charal de Jérémie Beyou et Christopher Pratt qui aura mis lui 14 jours 3 heures et 56 minutes à parcourir les 4350 milles entre Le Havre et la baie de tous les Saints à Salvador de Bahia au Brésil.

Jérémie Beyou et Christopher Pratt après la ligne d'arrivée © Radio France - Yves-René Tapon

Les deux Imoca ont mené une incroyable lutte jusqu'au bout. Les derniers virements de bord ont été mieux négociés par PRB. Charal totalement bloqué dans le Pot au noir a effectué une jolie remontée pour finalement terminer 3ème.Une toute petite consolation pour l'un des favoris de cette 14 ème édition de la Transat Jacques Vabre.