Première sortie en mer encourageante pour Kito de Pavant sur son nouveau bateau

Port la Forêt Village, La Forêt-Fouesnant, France

Kito de Pavant retrouve le sourire ! Le skipper du Grau du Roi et son coéquipier Achille Nebout ont effectué leur première sortie en mer au large de la Bretagne ce jeudi à bord de leur nouveau bateau. Un bateau qu'ils ont du louer in extremis pour pouvoir être au départ de la Transat Jacques Vabre, après avoir cassé le mât de "Made in Midi" il y a un peu plus de 15 jours. Cette sortie constituait seulement une première prise de contact avec le nouveau bateau, mais elle suffit déjà au bonheur de Kito de Pavant : " Même s'il reste beaucoup de réglages à faire, on est déjà contents d"être sur l'eau. Le bateau a l'air plutôt sain, et les chiffres qu'on lit sur les instruments montrent qu'il est plutôt rapide. C'est encourageant".

Une cagnotte pour payer la location du bateau

Pour l'instant, les deux navigateurs ont réglé une partie de leurs problèmes, mais il en reste d'autres, d'ordre financier notamment. La location du bateau a coûté 40 000 euros. Pour financer cette dépense imprévue, Kito de Pavant et son équipe ont lancé une cagnotte sur la plateforme KissKissBankBank. Il est possible par exemple d'écrire votre nom sur un sticker qui sera collé sur le bateau. Une façon d'accompagner les deux marins dans leur périple. Ils ont déjà récolté près de 15 000 euros, précisément 14 710, ce jeudi en début de soirée et cette mobilisation fait chaud au cœur de Kito : "C'est vraiment formidable. Une soixantaine de personnes sont déjà inscrites. Il va y avoir du monde avec nous pour traverser l'Atlantique à bord de Made in Midi" plaisante le skipper qui a retrouvé le moral.

Le départ de la Transat Jacques Vabre sera donné le 27 octobre au Havre.