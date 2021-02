"Qu'est-ce que j'en ai chié" : Isabelle Joschke heureuse d'avoir bouclé son Vendée Globe

La navigatrice Isabelle Joschke a bouclé son Vendée Globe ce mercredi matin au large des Sables-d'Olonne. Elle termine hors course et aura mis 107 jours pour effectuer son tour du monde en solitaire.

Elle est arrivée hors course mais avec les honneurs de la foule. Isabelle Joschke a bouclé son Vendée Globe ce mercredi matin aux Sables-d'Olonne sous les applaudissements du public posté au bord du chenal. La navigatrice franco-allemande avait dû abandonner après une avarie de quille début janvier. Cet incident l'avait contrainte à rejoindre Salvador de Bahia pour une escale technique, ce qui est interdit dans cette course sans assistance.

Heureuse de terminer la course

Isabelle Joschke aura mis 107 jours à faire le tour du monde à bord de son bateau MACSF, c'était son premier Vendée Globe. Pour l'accueillir sur le ponton des Sables-d'Olonne, Jean Le Cam (4ème), Miranda Merron (22ème) et Manuel Cousin (23ème) étaient présents. Pour la skippeuse de 44 ans, il était important de finir cette course, elle le voit comme un acte d'humilité. A la question d'un journaliste qui lui demandait ce qu'elle retiendra de ce tour du monde, Isabelle Joschke a répondu : "Qu'est-ce que j'en ai chié !" Avant d'ajouter : "Ça a été dur, incroyablement dur, plus que ce que je pensais. ET je suis fière de moi car je pense avoir donné le meilleur de moi".