Quand éole se décide enfin à laisser partir de Pauillac les skippers de la Solitaire du Figaro

Les 43 skippers de la Solitaire du Figaro se sont élancés de Pauillac vers 16h30 ce dimanche direction Gijon avec près de 2 heures de retard par manque de vent sur le plan d'eau.

Malgré un manque de vent en début d'après-midi qui a retardé le départ et légérement modifié le parcours devant Pauillac, la flotte de la Solitaire du Figaro s'est élancée vers 16h30. Il aura fallu deux départs pour lancer cette étape, certains bateaux ayant franchi la ligne trop tôt lors de la première procédure. Le vent étant un peu monté et la renverse de courant aidant, les bateaux ont pu se lancer à une vitesse de 7 à 8 noeuds pour les premiers parmi lesquels le bizuth Pierre Rhimbault et le triple vainqueur de l'épreuve Yann Elies.

Les solitaires après avoir laissé le phare de Cordouan à la sortie de l'estuaire vont aller passer une bouée devant le Cap Ferret puis remonter à l'ouest de l'île de Ré avant de redescendre direction l’Espagne et Gijon, la ville arrivée de cette première étape. Les premiers bateaux sont attendus mercredi matin au large des côtes des Asturies.

