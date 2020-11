Quand la Vierge de Rocamadour embarque avec les marins du Vendée Globe

Quel lien peut-il y avoir entre Rocamadour et les skippers du Vendée Globe ? Non, ce n’est pas une question de fromage. Non, Rocamadour n’est pas au bord de la mer. Et pourtant, il y a une histoire : celle de la vierge noire.

Nichée au cœur d’une chapelle du sanctuaire de Rocamadour, elle est la protectrice des marins, depuis des temps immémoriaux, et pour une raison inconnue. Une chapelle dans laquelle d’ailleurs des maquettes de bateaux sont suspendues au-dessus de l’autel. Les marins y défilent pendant l’année.

Pour nous, c'est quelque chose de très beau !

Alors depuis la création du Vendée Globe, les skippers comptent sur la protection de cette Vierge. En 2016, une procession avait d'ailleurs été organisée aux Sables-d'Olonne. Et cette année, deux d’entre eux ont carrément emporté avec eux une statue miniature sur leurs voiliers.

"Pour nous, c'est quelque chose de très beau !", se réjouit le père Florent Millet, recteur du sanctuaire de Rocamadour. En 2016, "on avait proposé aux concurrents de partir avec la sportelle, c'est-à-dire la médaille des pèlerins de Rocamadour. Chrétiens ou non, tous l'avaient prise. Cette année, on leur a proposé d'emporter une réplique de la statue de Notre-Dame de Rocamadour. Mais _en petit modèle, bien entendu, car l'original fait 70 centimètres de haut. Et Sébastien Destremau et Thomas Ruyant ont accepté_".

Le recteur espère que la Vierge les protègera, mais pas seulement : "qui sait, si en plus la Sainte Vierge les amenait à gagner, ça serait formidable !"