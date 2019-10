Quatre choses à savoir sur la Transat Jacques Vabre avant le départ au Havre

Le Havre, France

Les soixante voiliers engagés sur la Transat Jacques Vabre - un nombre record - prendront le départ de la course au large dans deux semaines, le dimanche 27 octobre 2019. Découvrez les quatre infos à retenir pour cette 14e édition de la route du café entre Le Havre, en Seine-Maritime, et Salvador de Bahia, au Brésil.

Vieux matafs et jeunes loups

A l'heure où s'ouvre le "village" de la Transat Jacques Vabre ce samedi 19 octobre 2019, les plus attentifs ne manqueront pas de repérer des visages connus sur les pontons du bassin Paul Vatine. Parmi les fidèles de la Transat, Kito de Pavant compte neuf participations à son actif. Pourtant, les départs sont parfois difficiles pour lui. Lors de la précédente édition, il avait été bloqué à l'entrée du port du Havre par une grève des éclusiers. Cette année, il a réussi à trouver à la dernière minute un bateau pour partir alors qu'il avait brisé le mât de son Class40 Made in Midi. Du côté des "petits" nouveaux, on notera la présence de Basile Bourgnon (fils de Laurent, navigateur disparu après une plongée en 2015, lui-même vainqueur de la Transat Jacques Vabre). Basile, à 17 ans, est le benjamin de l'épreuve. Il est engagé sur Edenred dans la catégorie Class40.

Un avant-goût de Vendée Globe

Tous les bateaux stars de la course au large, la catégorie Imoca, seront sur la ligne de départ au Havre pour cette dernière transat en double. Parmi les skippers embarqués à bord des voiliers de 60 pieds, les vieux routards et autres anciens vainqueurs de la Jacques Vabre sont très nombreux, et pour cause, la course normando-brésilienne se tient un an avant le Vendée Globe, épreuve reine pour les navigateurs les plus capés. Les organisateurs du tour du monde à la voile en solitaire au départ des Sables d'Olonne ont annoncé récemment que 34 bateaux pourront s'aligner en novembre 2020. D'ici là, c'est la chasse aux milles pour ceux qui rêvent de disputer cette course mythique et la Jacques Vabre est une occasion de faire tourner le compteur. A bord des Imocas, on trouve notamment le gagnant du dernier Vendée Globe, Armel Le Cleac'h.

Bye bye les trimarans géants

Ne cherchez pas les trimarans géants dans le bassin Paul Vatine, ils n'y sont pas pour cette 14e édition. La catégorie Ultim a été écartée pour raison de sécurité par les organisateurs. Si vous voulez admirer ces engins, il faudra chercher du côté de Brest où ils prennent le départ d'une toute nouvelle course transatlantique, Brest Atlantiques, le 3 novembre prochain. Vous trouverez tout de même au Havre, trois multicoques aux dimensions très honorables que sont les Multi50.

La Normandie

La région Normandie devient le partenaire majeur de la course (outre les partenaires fondateurs, Le Havre et Jacques Vabre). Résultat : ne dites plus "Transat Jacques Vabre", dites "Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre."