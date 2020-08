"On reçoit les prévisions comme si on y était": privées de JO, Retornaz et Lecointre régatent à Plouguerneau

Le duo brestois Camille Lecointre et Aloïse Retornaz, élu marin de l'année 2019, participe dès aujourd'hui au challenge Cornu de Plouguerneau. Une compétition prisée des amateurs qui remplace cette année les Jeux Olympiques de Tokyo, annulée en raison de la crise sanitaire.