Record de 550.000 skippers du Vendée Globe sur Virtual Regatta

Le départ du Vendée Globe a été donné avec plus d'une heure de retard dimanche aux Sables d'Olonne, mais pas de souci sur Virtual Regatta. Plus de 550.000 joueurs sont lancés ce lundi pour un tour du monde sur leur canapé. Un record.

Dimanche, à 14h20, les 33 concurrents de la neuvième édition du Vendée Globe sont partis avec une heure de retard pour cause de brouillard.

Eux n'ont subi aucun retard : les 450.000 joueurs de la Virtual Regatta, un record ! La course en ligne du Vendée Globe n'a pas rencontré de problème technique au départ.

Et ils sont encore plus nombreux ce lundi matin : Plus de 550.000 joueurs !