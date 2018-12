Rétro 2018 : la Route du Rhum fête ses 40 ans et réserve toujours autant de surprises

La Route du Rhum 2018 a encore une fois passionné les foules. Le départ a été donné le dimanche 4 novembre de Saint-Malo. Et c'est Francis Joyon, au terme d'un final haletant, qui a remporté la course à la voile, en pulvérisant le record établi quatre ans plus tôt.

Saint-Malo, France

Un départ magique, une mer déchaînée, une arrivée pleine de suspense et des records battus : la Route du Rhum 2018 n'a pas déçu les amoureux de voile. 123 skippers ont quitté le port de Saint-Malo le 4 novembre dernier, direction la Guadeloupe. Et la célèbre Transatlantique en solitaire, qui fêtait cette année ses 40 ans, a réservé bien des surprises.

Un départ sous le soleil....

Les marins se sont élancés à 14h du Cap Fréhel, entre Saint-Brieuc et la baie de Saint-Malo. Assez rapidement, les favoris, les trimarans Edmond de Rothschild de Sébastien Josse, MACIF de François Gabart, Maxi Solo Banque Populaire IX de Armel Le Cléac’h et Sodebo Ultim’ de Thomas Coville, ont pris la tête de la course.

Pour voir ce beau spectacle, des milliers de curieux se sont massés le long de la côte bretonne. Ils étaient 23.000 au Cap Fréhel, la jauge maximale.

Un départ devant des milliers de spectateurs massés au Cap Fréhel, entre Saint-Brieuc et la Baie de St Malo. - Yvan Zedda

Le départ de la 11e Route du Rhum a été donné du ferry le Pont-Aven. La ministre des Sports Roxana Maracineanu était à bord : "c'est un vrai plaisir et un grand honneur. Je pense que ces marins sont très courageux."

Le ferry le Pont-Aven. © Radio France - Brigitte Hug

... Mais une tempête quelques heures plus tard

Le soleil s'est malheureusement rapidement caché pour laisser place à un temps très agité. La première nuit en mer a été compliquée. Sébastien Josse, en tête de la course, a été victime d'une avarie, et a dû abandonner.

INFO IMPORTANTE : Etrave flotteur tribord arrachée. Sébastien Josse sain et sauf, se déroute vers les côtes espagnoles.



+ d'info : https://t.co/7tdJ99Ddytpic.twitter.com/OlT2jx6cRa — GitanaTeam (@GitanaTeam) November 5, 2018

Plusieurs autres skippers ont eu des soucis techniques : Jean Galfione, Willy Bissainte, Erwan Leroux ou encore Louis Burton. Et les jours suivants, les tempêtes se sont enchaînées. De nombreux concurrents ont connu des avaries et se sont déroutés vers les ports bretons ou espagnols.

[FLASH ⏯️]



Armel a pu être secouru vers 21h30 (heure française) par un navire de pêche arrivé sur zone en début de soirée. Il se trouve actuellement à son bord et fait route vers l’Espagne. Le Team Banque Populaire étudie désormais toutes les solutions pour récupérer le bateau. pic.twitter.com/1ky8txzYPq — Route du Rhum - Destination Guadeloupe (@routedurhum) November 6, 2018

Un des favoris, Armel Le Cléac'h, a chaviré avec son maxi Banque Populaire IX et a été récupéré sain et sauf le 8 novembre, par un navire de pêche portugais. Louis Burton, Samantha Davies ou encore Lalou Roucayrol ont aussi dû renoncer. Au total, on dénombre 18 abandons lors de cette Route du Rhum.

Un finish incroyable

Deux skippers sont arrivés à éviter les dépressions et ont filé direction Pointe-à-Pitre. François Gabart en tête, talonné par le doyen de la compétition, Francis Joyon.

Bon vendredi à tous !

Le jour se lève ici sur un alizé bien en forme... La Guadeloupe on arrive !! pic.twitter.com/xg6H5K6HPb — François GABART ⭐️⛵️⭐️ (@francoisgabart) November 9, 2018

Finalement, tout s'est joué à moins de deux kilomètres de l'arrivée ! Le skipper charentais a presque fait du surplace dans la dernière ligne droite. Les deux bateaux se sont retrouvés à 500 mètres seulement l'un de l'autre. Francis Joyon en a profité, et a franchi la ligne d'arrivée seulement sept minutes et huit secondes avant François Gabart !

A 62 ans, Francis Joyon a donc remporté sa première Route du Rhum en catégorie Ultime après 7 jours 14 heures et 21 minutes de course. Il pulvérise ainsi le record de 2014.

Francis Joyon, grand vainqueur de la Route du Rhum. - Yvan Zedda

J'ai su une minute trente avant la fin que j'allais gagner !" - Francis Joyon

Cruel épilogue pour François Gabart, qui a subi des problèmes techniques sur son trimaran : "c'est dur, mais c'était vraiment beau".

Joli moment d'échange entre les deux skippers, François Gabart et Francis Joyon. © Radio France - Céline Guétaz

Armel Tripon vient compléter le podium de cette 11e édition. Le marin nantais l'emporte dans sa catégorie, les Multi 50. "C'est la première fois qu'un aussi petit bateau est sur le podium", souligne fièrement le skipper.

Retrouvez le classement complet de la 11e édition de la Route du Rhum ici.