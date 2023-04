Rolex Fastnet Race : participation record et 150 000 visiteurs attendus à Cherbourg

Elus et organisateurs de la Rolex Fastnet Race ont lancé le décompte de la course au large à Cherbourg

Jeremy Wilton, le président du Royal Ocean Racing Club était à Cherbourg ce jeudi pour lancer le compte à rebours de la 50e édition de la Rolex Fastnet Race. Pour la deuxième fois , la mythique course au large arrivera à Cherbourg fin juillet après un parcours de 695 milles (1.200 km). Le départ sera donné de Cowes (Angleterre) le 22 juillet. Les concurrents iront ensuite enrouler Fastnet Rock, un îlot au sud de l’Irlande.

A trois mois de l’épreuve, élus et organisateurs annoncent la couleur : après une édition 2021 bousculée par le Covid , cette édition 2023 doit permettre de franchir un nouveau cap.

Un record de participation

Cet été, 4 500 marins et 480 bateaux prendront le départ de la Rolex Fastnet, un record. En tête d’affiche : les Ultims, les géants des mers et des skippers de renom. Au-delà de l’attrait sportif, la Manche, le Cotentin et Cherbourg veulent faire de ce rendez-vous un grand événement populaire. 150.000 visiteurs sont attendus sur les dix jours de festivités.

Un village, dix concerts et la patrouille de France : les dates à retenir

Certains concurrents devraient faire escale à Cherbourg dès le 17 juillet avant de rallier la ligne de départ en Angleterre.

20 juillet

Lancement officielle de la Rolex Fastnet avec une soirée de présentation des équipages à Cherbourg-en-Cotentin

22 juillet

Ouverture du village à Cherbourg-en-Cotentin et départ de la course à suivre sur écran géant

Du 23 au 29 juillet

Arrivées des concurrents à Cherbourg

28 juillet

Spectacle avec 200 drones lumineux

29 juillet

Show aérien de la patrouille de France

La Fastnet Race du centenaire à Cherbourg ?

La Fastnet Race fêtera lors de sa prochaine édition ses 100 ans (la première course a eu lieu en 1925). Cherbourg, retenue en 2021 et 2023 pour être ville arrivée de l’épreuve, prolongera-t-elle l’aventure ? « Des discussions sont en cours », explique le maire de Cherbourg-en-Cotentin Benoit Arrivé. Ce jeudi Jeremy Wilton, le président du Royal Ocean Racing Club, a dit « espérer être à Cherbourg en 2025 ».