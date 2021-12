Romain Pilliard et Alex Pella prêts à partir pour leur tour du monde à l’envers sur un bateau recyclé

Romain Pilliard et Alex Pella s'apprêtent à quitter Lorient à bord de leur trimaran Use it again ! Les deux navigateurs vont tenter de battre le record du tour du monde à la voile, à l’envers, dans le sens contraire des vents et des courants dominants. Une aventure sportive mais aussi scientifique.

Antoine Dujoncquoy.com/Use it again

Romain Pilliard et Alex Pella à bord de leur trimaran "Use it again !"

Habituellement, dans les tours du monde classiques, les bateaux foncent vers le cap de Bonne Espérance, font le tour de l'Antarctique et reviennent par le Cap Horn. Cette fois, pour cette aventure, les deux skippers Romain Pilliard et Alex Pella sur "Use it again ! " tenteront de battre le record dans l'autre sens, contre les vents et les courants dominants. La conquête du tour du monde à l’envers, est l’un des records les plus difficiles au monde. Une aventure de 122 jours en mer pour battre un record jamais réussi en multicoques et qui tient depuis 2004. C’est le navigateur Jean-Luc Van den Heede, alors en solitaire sur son monocoque Adrien qui l’avait remporté.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le trimaran Use it again ! sur lequel ont embarqué les deux navigateurs a été à l’origine conçu par et pour Ellen McArthur. En 2005, la navigatrice avait battu le record du tour du monde "à l'endroit" cette fois, à bord de ce trimaran géant de 23 mètres, précurseur de la classe Ultime. Le bateau était resté des années à l'abandon.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Des solutions innovantes pour rendre le bateau le moins impactant possible pour la planète

En 2016, Romain Pilliard le rachète pour en faire une démonstration de l'économie circulaire, qui vise à limiter la consommation et le gaspillage en optimisant la production, l'usage et le recyclage des biens. Un thème auquel Ellen MacArthur, qui a quitté le monde de la voile, a elle-même choisi de consacrer sa vie.

Baptisé "Use it again !" (Réutilise-le), le bateau a été remis en état avec un souci constant de réutiliser un maximum de pièces existantes, d’en trouver d’autres d’occasion à transformer pour les adapter à ce bateau, et de trouver des solutions pour recycler celles qui ne pouvaient plus être utilisées. Par exemple la plupart des voiles sont retaillées dans des anciennes. La cabine est aménagée avec des carcasses de planches à voile.

Des panneaux solaires reconditionnés ont été installés sur du tissu technique provenant de chutes de tissus utilisés pour fabriquer les airbags des voitures.

Les deux skippers seront en autonomie totale pour relever ce défi face aux vents et aux courants dominants, sur une "route" 30% plus longue que le Vendée Globe.

Le trimaran Use it again ! - Arcosoon production

Un projet scientifique de création de la première carte sonore des océans

Romain Pilliard et Alex Pella se connaissent depuis plusieurs années, mais ils n’ont jamais navigué ensemble.

Romain Pilliard - Jean-Marie Liot

Romain Pilliard est un entrepreneur de 44 ans. Ce parisien est père de trois enfants. Il a découvert la voile en famille en Bretagne. Ce voyageur a imaginé et organisé avec sa femme Aurélie, le Tour de Belle-Ile en 2008, qui deviendra rapidement la plus grande course de voile en France réunissant 500 bateaux sur une ligne de départ.

Alex Pella, 48 ans, père de deux enfants connaît bien la course au large. Il est détenteur du Trophée Jules Verne (Tour du monde en équipage). Il a une très grande expérience des mers du Sud et des tours du monde.

Pour ce skipper espagnol, ce défi est aussi l'occasion de commémorer les 500 ans de l'expédition de Magellan, qui était parti en septembre 1519 avec le projet de rejoindre les Moluques (archipel de l'actuelle Indonésie) et leurs épices par l'ouest, et dont le navire était revenu par l'est en septembre 1522.

"Cette expédition a été la première expérience de mondialisation", explique Alex Pella. Et le périple de "Use it again ! " se veut un rappel à cette réalité : "On n'a qu'un océan, on n'a qu'une planète et on doit la préserver". Pour les deux marins, l’objectif de ce record est de montrer qu’aujourd’hui il est nécessaire et possible de penser performance et de vivre des aventures exceptionnelles tout en minimisant notre impact sur la planète.

Alex Pella - Jean-Marie Liot

Pendant cette aventure, les deux skippers vont enregistrer le bruit des océans et des baleines. Ils savent que les animaux marins souffrent de la pollution sonore. Sous la mer et les océans, c'est loin d'être le monde du silence comme le disait le commandant Cousteau. Ce brouhaha perturbe les espèces marines et les désoriente. C’est pourquoi les deux skippers vont aussi réaliser une carte sonore de tous les océans. Ils vont immerger un hydrophone, un micro sous-marin pour enregistrer le bruit sous l'eau. Un travail réalisé conjointement avec des scientifiques spécialistes de la pollution sonore océanique comme Olivier Adam, professeur à Sorbonne Université. Ce bio-acousticien est spécialiste des émissions sonores des cétacés.

Pour les quatre mois que doit durer ce défi humain et scientifique, les deux skippers ont emporté avec eux 400 kg de nourritures et 300 kg de matériels.

Le départ initialement prévu en milieu de la semaine a été reporté en raison des conditions météo qui se sont dégradées. Les marins devraient prendre le large ce week-end ou lundi.