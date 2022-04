Route du Rhum : 138 bateaux attendus au départ de Saint-Malo en novembre prochain

Il y a aura un embouteillage sur l'eau en novembre prochain au départ de Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine. Les organisateurs de la Route du Rhum ont dévoilé la liste des skippers engagés dans la compétition. A l'origine 120 places disponibles, 149 dossiers ont été reçus. L'organisation a donc décidé d'offrir 18 invitations supplémentaires. 138 skippers, c'est donc du jamais vu. "Sur cette épreuve, il y a absolument tout ce qui se fait de mieux dans la course au large. Il y a vraiment de la matière pour pouvoir raconter une course incroyable ", explique Joseph Bizard, directeur général d'OC Sport, chargé de l'organisation de la course.

"On est contraint par la capacité portuaire, le passage des écluses, les pontons qui ne permettent pas d'accueillir plus, et la capacité de la direction de course à gérer en mer des marins qui partent en hiver sur l'Atlantique", a détaillé Joseph Bizard.

Un effet de la crise sanitaire

Un engouement qui s'explique par le prestige de cette épreuve qui existe depuis 44 ans, l'engouement aussi pour la course au large. Et c'est peut-être également un effet de la crise Covid. Fin 2020, des millions de Français, confinés pour la deuxième fois s'étaient pris de passion pour le Vendée Globe. qui "a mis en lumière les valeurs portées par ce sport, parfaitement en phase avec ce que les gens attendent aujourd'hui", précise Joseph Bizard. "Les gens avaient besoin avec le Covid de rêver et de se projeter sur des évènements d'aventure très authentique, au contact de la nature".

Hommage à la petite fiancée de l'Atlantique

La course en mer, ce sont aussi de belles histoires, humaines. Comme celle du Quimpérois Philippe Poupon 67 ans et vainqueur de l'épreuve en 1986. Il revient cette année sur la classe Rhum Multi à la barre de Pierre 1er, ce bateau avec lequel Florence Arthaud avait remporté l'épreuve en 1990. Une manière de commémorer la mémoire de la petite fiancée de l'Atlantique morte en 2015 dans un accident d'hélicoptère pendant le tournage d'une émission de télé. "C'est évidemment un symbole pour Florence et un hommage à ce qu'elle avait fait", souligne Joseph Bizard qui pense que Philippe Poupon "ne sera pas là pour faire de la figuration. C'est un immense marin et il y aura une bagarre".

Un point de litige à régler pour François Gabart

Les 120 bateaux se répartissent sur six classes/catégories: les Ultim, les Imoca, les Ocean Fifty, les Class40, les Rhum Mono et les Rhum Multi (12). Les Ultims sont des maxi-trimarans géants (32 m maximum), les Imoca des monocoques de 18 m (bateaux-stars du Vendée Globe), les Ocean Fifty des multicoques de 15 m, les Class40 des monocoques de 12 m, les Rhum Mono des monocoques hors-classe de plus de 12 m et le Rhum Multi des multicoques hors-classe de 12 à 18 m.

François Gabart, qui est à la barre d'un nouveau géant des mers (SVR Lazartigue), est bien inscrit à la Route du Rhum mais pour prendre le départ, il doit présenter avant le 6 octobre un certificat de jauge que ne veut pas lui délivrer la classe Ultim en raison d'un litige.