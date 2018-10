La Route du Rhum 2018, la mythique course transatlantique en solitaire, débute le 4 novembre prochain. 123 skippers s'élanceront de Saint-Malo, direction la Guadeloupe. Les premiers à franchir la porte du Cap Fréhel seront certainement les Ultim, ces maxi-trimarans nouvelle génération.

Saint-Malo, France

La Route du Rhum 2018 approche à grands pas. Le coup d'envoi sera donné le dimanche 4 novembre. Sur la ligne de départ, 123 concurrents. Cette 40e édition est d'ores et déjà marquée par la participation des Ultim, des maxi-trimarans nouvelle génération capables de "voler" sur l'eau. Ces bateaux XXL pourraient pulvériser le record de Loïc Peyron en 2014. Cinq skippers vont jouer la victoire.

François Gabart

François Gabard © Radio France - Valérie Le Nigen

A bord de son trimaran Macif, François Gabart participe pour la deuxième fois à la Route du Rhum. Le Charentais, Breton d'adoption, a déjà remporté le Vendée Globe en 2012, la Route du Rhum classe Imoca en 2014 et la Transat Jacques Vabre en 2015. L'an dernier, le skipper a battu le record du tour du monde en solitaire en 42 jours et 16 heures.

Thomas Coville

Thomas Coville, recordman du tour du monde à la voile en solitaire © Radio France -

Thomas Coville, 50 ans, en est à sa 6e participation à la Route du Rhum. Sur son Sodebo Ultim, il tentera d'oublier la précédente édition, en 2014, où il a dû abandonner dès la première nuit après une collision avec un cargo. Le Breton compte tout de même à son palmarès une Route du Rhum (catégorie monocoque en 1998) ou encore deux Transats Jacques Vabre.

Sébastien Josse

Sébastien Josse sur son bateau Edmond de Rothschild. © Radio France - Fabrice Rigobert

Le Finistérien Sébastien Josse prendra le départ à la barre de son Maxi Edmond de Rothschild. Il signe là sa troisième participation à la Route du Rhum, après 2002 et 2014 (où il a terminé 3e). Le quadragénaire a déjà remporté la Transat Jacques Vabre et la Route des Princes en 2013. Il finit deuxième de la Transat Jacques Vabre l'an dernier.

Francis Joyon

Francis Joyon sur le ponton d'honneur de Bordeaux. © Radio France - Pierre Breteau

A 62 ans, sur son Ultim IDEC SPORT, Francis Joyon participe à sa 7e Route du Rhum. Le Breton est le pionner des records en solitaire en multicoque. Il les a quasiment tous détenus : le record de l'Atlantique nord, le record de l'océan indien, le record de la route de l'amitié entre Bordeaux et Rio de Janeiro, ou encore le record de la traversée de la Manche en solitaire. Francis Joyon a terminé deuxième de la Route du Rhum en 2010.

Armel Le Cléac'h

Armel Le Cléac'h © Radio France

Le Breton de 41 ans prendra bien le départ de la Route du Rhum 2018 à bord du Maxi Solo Banque Populaire IX. Après deux participations en 2006 et 2010 (où il s'est classé deuxième), Armel Le Cléac'h a dû déclarer forfait il y a quatre ans, blessé à la main. C'est son remplaçant, Loïck Peyron, qui a finalement remporté la transatlantique. Son palmarès est tout de même impressionnant : vainqueur à deux reprises de la Solitaire du Figaro (2003 et 2010) et premier du Vendée Globe 2016/2017.