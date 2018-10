Saint-Malo, France

Chaque année, le spectacle est magique ! La Route du Rhum 2018 s'élancera le dimanche 4 novembre. Des milliers de curieux vont se presser sur la côte près de Saint-Malo pour admirer les 123 bateaux prendre le large, direction la Guadeloupe. Alors, où faut-il se poster pour bien les observer ? On vous propose plusieurs sites.

Forte affluence à la pointe du Grouin et au Cap Fréhel

Forcément, comme chaque année, il y aura énormément de monde à la pointe du Grouin à Cancale, le départ de la transatlantique étant donné au large de ce site. La mairie a décidé d'interdire l'accès au lieu à tout véhicule, de 7h à 18h, le dimanche 4 novembre. Le parking du sémaphore sera même fermé dès le vendredi. Il faudra se stationner un peu plus loin, vers Port-Mer notamment.

Autre lieu très fréquenté par les spectateurs : le Cap Fréhel. Les bateaux passeront au large, tout près du site. Mais attention, là aussi la circulation est modifiée. Des navettes seront mises à disposition du public et l'accès sera limité compte tenu de l'espace restreint pour voir le passage des voiliers le jour du départ.

D'autres points de vue sur la côte d’Émeraude

Si vous voulez éviter (un peu) la foule, d'autres lieux vous offrent un bon point de vue. Vous pouvez notamment vous rendre à la pointe du Meinga (Saint-Coulomb), proche de la pointe du Grouin. En se reprochant de Saint-Malo, il y a également la pointe de la Varde. A l'ouest de la cité corsaire, vous pouvez vous percher au niveau des pointes du Décolle (Saint-Lunaire), de la Garde Guérin (Saint-Briac-sur-Mer) ou encore de l'Isle (Saint-Cast-le-Guildo). Un peu plus loin, à côté du Cap Fréhel, le Fort la Latte (Plévenon) vous offre aussi une vue imprenable.

Sur tous ces lieux, la préfecture des Côtes-d'Armor vous demande de respecter les chemins balisés, pour votre sécurité et pour ne pas abîmer les espèces protégées, de déposer vos déchets dans les containers mis à votre disposition et de bien respecter la signalisation.

Les règles à suivre pour les plaisanciers

Pour ceux qui vont assister au départ de la Route du Rhum sur un bateau, il y a de nombreuses règles à suivre. Toute une zone est interdite à la navigation, car réservée aux voiliers de course. Plus près de la côte, seuls les bateaux à moteur et les scooters des mers sont autorisés.

Et enfin, pour tous ceux qui souhaitent rester au sein du village, plusieurs écrans géants sont installés : au niveau de l'esplanade Saint-Vincent, du rond-point des Anciens d'Indochine, et devant la mairie.