La 40e édition de la Route du Rhum s'élancera le dimanche 4 novembre. Et à partir de ce mercredi, le village de la course à la voile à Saint-Malo ouvre ses portes. De nombreux visiteurs vont affluer pour admirer les bateaux et participer aux animations. On vous donne le programme !

Saint-Malo, France

Plus que quelques jours avant le départ de la Route du Rhum 2018 ! Les 123 navigateurs prendront le départ le 4 novembre prochain, direction la Guadeloupe. En attendant, leurs bateaux sont accueillis dans le port de Saint-Malo. Et à compter de ce mercredi, un village vous ouvre ses portes. Vous allez notamment pouvoir admirer les bateaux en lice pour la célèbre transatlantique en solitaire.

Le village de la Route du Rhum ouvre à 14h. L'entrée se fait esplanade Saint-Vincent. L'inauguration officielle aura lieu à 18h, avant une mise en lumière des bassin Vauban et Duguay-Trouin, où sont amarrés les bateaux. Un spectacle qui se reproduira tous les jours, à la tombée de la nuit.

Le plan pour voir les bateaux :

12 jours de fête

Le village de 50 000 m2, entièrement dédié à la course, est gratuit. Il est ouvert de 10h à 20h, sauf les vendredis et samedis où il ferme ses portes à 22h. Chaque jour, des animations sont organisées sur le site : baptêmes de bateaux, activités nautiques, démonstrations, concerts, etc.

Cette 40e édition étant placée sous le signe du développement durable et de la protection des océans, plusieurs stands vont sensibiliser les visiteurs à ces thématiques. L'association Sensations Littoral propose notamment des balades, gratuites mais sur inscription, entre le port et la plage, les 25, 28 et 31 octobre et le 2 novembre.

Voici le programme du village :

Le village fermera ses portes le dimanche 4 novembre, jour du départ, à 17h. Si vous ne pouvez pas aller sur place, vous pouvez suivre en direct, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, ce qu'il se passe sur les quais de Saint-Malo sur le site de la Ville.

Vous retrouvez également le programme jour par jour sur le site internet de la Route du Rhum.