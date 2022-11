Route du Rhum 2022 : l'IMOCA du skipper malouin Louis Burton (Bureau Vallée) a démâté

Au dernier classement virtuel, il se trouvait parmi les dix premiers skippers dans la catégorie IMOCA, en route pour la Guadeloupe. Le skipper malouin Louis Burton (Bureau Vallée) a démâté ce samedi après-midi. Son équipe a reçu l'information autour de 17 heures. Quelques jours avant le départ de la Route du Rhum, Louis Burton avait confié à France Bleu Armorique que le podium était "un véritable défi" , lui qui participe pour la quatrième fois à la transatlantique au départ de Saint-Malo.

"Louis Burton va bien et son équipe est en contact avec lui", a précisé son sponsor Bureau Vallée dans un communiqué. Sur le classement virtuel de la course, à retrouver sur le site de la Route du Rhum, son IMOCA n'est plus visible parmi la flotte de concurrents après ce démâtage.

Pendant des mois, la rédaction de France Bleu Armorique avait suivi Louis Burton dans son quotidien. Dans un podcast à réécouter ici , le skipper malouin nous expliquait comment il se préparait pour la Route du Rhum et il nous faisait part de ses souvenirs autour de cette course mythique.

