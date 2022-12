Route du Rhum 2022 : la belle histoire d'amitié d'un pizzaïolo mayennais et d'un skipper breton

D'un côté, il y a Hervé Thomas, un ancien poissonnier âgé de 56 ans et amateur de voile. Il vient de terminer sa première Route du Rhum à bord de son monocoque Class 40 sponsorisé par l'entreprise mayennaise, Bleu Blanc. De l'autre, Christophe Bailleul, restaurateur à Laval depuis dix ans. Entre les deux, une longue histoire d'amitiés.

La rencontre a lieu en 1996, à Rennes. Christophe est alors âgé de 16 ans, et s'ennuie au lycée où il prépare un bac pro "dessinateur industriel". Par l'intermédiaire de ses parents, il fait la connaissance d'Hervé Thomas, poissonnier sur le marché des Lices. Christophe Bailleul raconte : "j'ai 16 ans, adolescent un peu branleur, et Hervé me fait bosser sur les marchés le samedi matin. Je me retrouve confronté à une réalité de travail. Les conditions sont extrêmes, dehors tôt le matin, y compris en plein hiver."

Le baccalauréat en poche, le jeune Rennais travaille pendant trois années comme dessinateur industriel mais il comprend que ce n'est pas ça qu'il souhaite faire toute sa vie. A 22 ans, Christophe Bailleul découvre la restauration en passant par tous les boulots. Et en 2012, il lance son affaire à Laval, après avoir trouvé un local, rue du Val de Mayenne : "on a partagé beaucoup de choses avec Hervé et il m'a toujours soutenu dans la restauration et m'avait promis de m'accompagner dans mes projets. C'est ce qu'il a fait en s'associant dans la création de la Casa Del Sole. Maintenant, ce la fait plus de dix qu'on est là, et qu'on se sent bien."

"Hervé, un père spirituel pour moi"

Près de 25 ans d'amitiés entre les deux hommes et un lien très fort explique Christophe Bailleul : "pour moi, Hervé est quelqu'un de très important qui m'a appris beaucoup de choses dans la vie. Il m'a appris le commerce notamment. C'est un peu un père spirituel pour moi. Hervé m'a pris sous son aile. Il a fait de moi un commerçant, un perfectionniste du poisson. J'ai ce métier dans les mains grâce à lui qui est poissonnier."

Christophe Bailleul, à l'origine de la rencontre avec Philippe Jan

Si Hervé Thomas a pu participer à la Route du Rhum 2022 sur un bateau aux couleurs de l'entreprise mayennaise Bleu Blanc, c'est grâce au restaurateur lavallois. Le patron de l'entreprise, Philippe Jan est client du restaurant et passionné de voile. Le pizzaïolo provoque une rencontre entre son associé Hervé Thomas et l'ancien président du Stade Lavallois : "un coup de cœur affectif s'est passé entre Philippe et Hervé", raconte Christophe Bailleul. On connaît la suite.

Dans la soirée de ce vendredi 2 décembre, Hervé Thomas et son bateau Bleu Blanc ont pris la 36e place de la Route du Rhum dans la catégorie des Class 40. Le skipper âgé de 56 ans, a révélé qu'il s'était blessé à une côte dès le deuxième jour de course et qu'il avait connu pas mal de galères à bord de son monocoque.