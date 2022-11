Route du Rhum 2022 : le report du départ accueilli favorablement par les skippers des bateaux mayennais

Une drôle d'ambiance règne sur les pontons et les sur les quais du port de Saint-Malo depuis samedi midi. Peu avant 11 heures, la direction de course a annoncé le report du départ de la 12e édition de la Route du Rhum. Une première dans l'histoire de cette transat en solitaire. La pression est retombée d'un coup chez les navigateurs. Un grand ouf de soulagement après cette sage décision. "C'est une bonne décision" estime Yves Le Blévec, le skipper d'Actual Ultim 3. "La décision était compliquée à prendre et je vois bien la difficulté du directeur de course. Et cette décision est irréversible, sans appel." Une décision logique aussi estime Hervé Thomas, le skipper du Class 40 Bleu Blanc : "sincèrement, je pense que c'est une sage décision, même si avec ce mauvais, je serais parti, jusqu'où je ne sais pas. La possibilité de faire une escale était effectivement prévue."

Sur le pont de son monocoque noir "VandB-Monbana-Mayenne", Maxime Sorel explique qu'il était prêt à partir : "clairement, je n'avais pas du tout imaginé ce qu'on allait recevoir comme info lors de cette réunion. Et je n'avais pas du tout imaginé qu'on puisse décaler une aussi grosse machine que la Route du Rhum. Très surpris, mais c'est une décision très sage. Il y avait un vrai barrage météo, on ne voyait pas bien l'issue mais j'étais prêt à y aller."

Pour les équipes de skipper, c'est toute une organisation qu'il faut désormais revoir. Le jour et l'heure de départ ne sont pas encore connus. L'organisation a évoqué mardi ou mercredi. La décision sera prise dimanche soir.

Ce dimanche, le village départ reste ouvert de 10 heures à 17 heures comme prévu initialement.