Route du Rhum 2022 : Yves Le Blévec (Actual 3) estime qu'il a manqué de réussite sur ce début de course

A peine 48 heures après le départ de la 12e édition de la Route du Rhum, les premiers bateaux de la flotte ont déjà passé le Cap Finisterre en Espagne. Au pointage de 12h, c'est toujours Charles Caudrelier (Gitana Maxi Edmond de Rothschild) qui est leader.

Le Trinitain Yves Le Blévec sur Actual 3 est cinquième à un près de 400 kilomètres du trimaran de tête. Joint par France Bleu, Yves Le Blévec est un peu déçu de son classement : "je ne suis pas très content. On a pas eu beaucoup de réussite dans la sortie de la Manche puis dans le Golfe de Gascogne. On sait que l'on a un petit déficit de vitesse avec les autres (Ultims) mais pas tant que ça donc c'est un petit manque de réussite. Mais je continue ma route et je suis confiant pour la suite de la course. Devant moi, Francis Joyon a un bateau plus ancien mais c'est un marin qui ne lâche rien."

"On redoute la classe matérielle", Yves Le Blévec

Yves Le Blévec est revenu sur les premières heures de course, après le départ de la pointe du Grouin, mercredi à 14h15 : "les premières 24 heures ont été sportives. Il fallait sortir de la Manche en enchaînant beaucoup de manœuvres. Et les manœuvres à bord d'un Ultim, c'est du boulot. Là, je suis sur un bord beaucoup plus direct mais les manœuvres ne sont pas terminées pour autant. Il y en aura dès la nuit prochaine (de vendredi à samedi). Actuellement, tout se passe bien pour moi." L'Ultim Actual 3 surfe à des allures entre 26 et 30 nœuds.

Le skipper de 57 ans a également réagi à l'avarie subie par son concurrent Armel Le Cléac'h (Banque Populaire XI) : "c'est triste ce qui lui arrive. La casse matérielle, c'est quelque chose que l'on redoute tous. Je suis vraiment désolé pour lui. J'espère qu'Armel va pouvoir repartir. Donc, je vais regarder dans mon rétroviseur (sic) parce qu'il est rapide, même s'il part avec un peu de retard. J'espère pour lui qu'il va repartir et qu'il essaiera de rattraper du monde."

Yves Le Blévec participe à sa troisième Route du Rhum, mais pour la première fois à bord d'un Ultim.