Route du Rhum : 32 ans après Florence Arthaud, Philippe Poupon ramène Flo en Guadeloupe

A 4h18 heure locale (09h18, heure de Paris) lundi 28 novembre 2022, Philippe Poupon a franchi en Guadeloupe la ligne d'arrivée de la Route du Rhum en 7e position de la catégorie Rhum Multi. Il termine en 80è position de la course en solitaire partie de Saint-Malo le 9 novembre. Le Breton a navigué à bord de Flo, l'ancien bateau de Florence Arthaud avec lequel elle avait remporté la Route du Rhum en 1990.

"Je n'étais pas parti en conquérant quoi qu'il arrive" a expliqué le navigateur à l'AFP. Après deux avaries au départ, "j'ai compris qu'il fallait ménager la bête", a confié le skipper qui a opté pour une route sud afin d'éviter les tempêtes hivernales.

Emotion

A son arrivée, Philippe Poupon a tenu à rendre hommage à Florence Arthaud. "Le but était de ramener le bateau de Florence (Arthaud) à Pointe-à-Pitre et l'émotion est plutôt là...Florence nous accompagne depuis longtemps, et même si elle est là-haut, elle est toujours un peu parmi nous". Le bateau a été acheté pour les besoins d'un film tourné par Géraldine Danon, la femme du navigateur.