Route du Rhum: "Vivre la course comme une aventure, un rêve à réaliser" conseille le skipper breton Yann Elies

Dans un mois, le 6 novembre, les 138 concurrents de la Route du Rhum s'élanceront de Saint-Malo direction la Guadeloupe. Un événement qui sera à vivre en direct sur France Bleu Armorique. Avant ce grand départ, on retrouve le skipper breton Yann Elies, notre consultant pour cette grande course à la voile.

France Bleu Armorique : Expliquez nous déjà, vous qui êtes skipper, comment on se sent à un mois du départ? À quoi on pense? Qu'est ce qu'on fait précisément là?

Yann Elies : On rentre dans le money time, dans l'entonnoir de départ. Et pour certains, c'est le dernier entraînement, les dernières nuits en mer. Je sais qu'à Port-Le-Forêt, on a fait un stage Imoca et Class40 cette semaine. Il y en a eu aussi je crois un peu à La Trinité et Lorient. Et la semaine prochaine, je crois qu'il y a le dernier stage Multi50 aussi dans le coin. Donc on est encore un petit peu dans le sportif. Mais les sujets comme l'alimentation, le ravitaillement et les hébergements sur place, la logistique, quand est ce qu'on arrive... Ce sont des sujets qui commencent à se faire de plus en plus pressants.

Donc une préparation physique et mentale aussi qui est très importante pour cette course en solitaire?

Oui, tout à fait, oui. Après, ce qui est sûr, c'est que les dés sont jetés et tout ce qui est préparation technique, performance, voilà tout a été fait dans l'année. Et là maintenant, on va simplement réussir à répondre à la logistique, aux demandes médias. Mais ça va être compliqué de travailler en sérénité efficacement dans les prochaines semaines.

On ne peut plus faire de derniers réglages? On ne peut plus changer quelque chose sur son bateau? C'est trop tard déjà?

On peut toujours, mais on peut difficilement les valider par une navigation sereine et objective. Maintenant, on commence à être pris un peu par le temps et le stress. Le compte à rebours est lancé.

Vous le disiez, les différentes catégories de bateaux s'entraînent en ce moment. La class des Ultimes connaît des tensions cette année avec l'affaire François Gabart. Vous les côtoyez. Vous savez comment ça se passe? Quelle est l'ambiance?

Oui l'ambiance n'est pas terrible. C'est sûr qu'il a de gros désaccords sur une règle de jauge qui est difficile à expliquer, les cinq protagonistes de la classe ultime se sont un peu déchirés sur la place publique, malheureusement. On aurait souhaité qu'ils le fassent un peu loin des médias et qu'ils règlent ça entre eux, qu'ils lavent leur linge sale en famille. Bon, j'espère que ça ne va pas, ça ne va pas nuire au spectacle.

Parce que oui il y a du spectacle avec les Ultimes...

Oui, les machines restent magiques, incroyables. Ça vole au-dessus de l'eau. On a encore vu effectivement ces dernières images à Lorient le week-end dernier. Non, ce qui peut vous poser problème, c'est si effectivement François Gabart remporte cette course là. Est-ce que les autres concurrents accepteront leur défaite et seront capables de serrer la main de François à l'arrivée? Ça, c'est pas encore sûr.

Autre catégorie, les Imoca avec sans surprise, Charlie Dalin qui vient de conforter sa position de leader...

Oui, effectivement, il y a quinze jours, sur le trophée Azimut, il a vraiment déroulé le tapis, tout son savoir faire et son talent. Il est vraiment au dessus du lot. Mais tout ça paraît quand même un peu trop simple et un peu trop lisse. Et il y a fort à parier que tous ces favoris ne soient pas forcément sur la ligne d'arrivée ou sur la première marche du podium. Généralement, le scénario de la Route du Rhum est un peu plus compliqué et un peu moins sage que ce qu'on a pu voir au mois de septembre.

Pour terminer, vous auriez des conseils pour ceux qui vont s'élancer pour cette course en solitaire dans un mois?

Je dirais que dans la préparation, il ne faut pas être trop ambitieux. Il faut être prêt à traverser l'Atlantique. C'est pas si simple que ça. Notamment sur ces bateaux qui ont tous des prétentions de performance. Donc il faut, au delà de l'événement et de l'esprit de compétition, que cela reste une aventure. Sur les 138 concurrents, on va dire que les deux tiers sont vraiment là, dans l'aventure, dans l'accomplissement d'un rêve personnel. Il ne faut donc pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Ne pas forcément viser un résultat à l'arrivée, mais tout simplement arriver de l'autre côté à arriver.