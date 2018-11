Route du Rhum : Armel Le Cléac'h a chaviré, il est sain et sauf

Par Annaïg Haute, France Bleu Breizh Izel, France Bleu Armorique et France Bleu

Le navigateur breton Armel le Cléac'h a chaviré, entre l'Espagne et les Açores. Il est sain et sauf et se trouve à l’intérieur de son bateau.