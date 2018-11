Route du Rhum : Armel Tripon (Réauté Chocolat) passe en tête des Multi50 !

Laval, France

Armel Tripon confirme son excellent début de course. Le skipper de Réauté Chocolat vient de passer en tête de la catégorie des Multi50 dans la nuit de vendredi à samedi. Au dernier pointage à 5h45, Armel Tripon devance Thibaut Vauchel-Camus, victime d'une avarie vendredi, de 132 milles nautiques, soit 244 kilomètres environ.

Cette place de leader vient, pour l'instant, couronner une stratégie payante de la part du skipper. En effet, Armel Tripon a choisi de dévier sa course en début de semaine, pour longer les côtes du Portugal et bénéficier de meilleurs vents. Une tactique judicieuse puisque le skipper a évité une zone de forte dépression, et passé l'alizé plus calmement au contraire de bien d'autres navigateurs.

Une arrivée jeudi ?

D'après le site officiel de la Route du Rhum, Armel Tripon pourrait franchir la ligne d'arrivée en Guadeloupe jeudi prochain (ETA) à 7h (heure française) et donc 2h du matin (heure guadeloupéenne). Le skipper est en route pour un bel exploit, mais rien est encore fait, il reste au moins 5 jours de course.