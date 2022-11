Route du Rhum : Quentin Vlamynck battu sur le fil

"Aux allures portantes, mes concurrents sont très forts, il va y avoir du sport !" Il y a cinq jours, Quentin Vlamynck annonçait le scénario fou qui a animé les dernières 24 heures dans la classe Ocean Fifty.

Encore en tête ce samedi soir, le Girondin a été doublé dans la nuit par Erwan Le Roux, déjà vainqueur en 2014, lors d'un tour de Guadeloupe fidèle à sa réputation de piège à leader. Les deux multicoques, Koesio et Arkema, ont ensuite navigué à vue plusieurs heures et c'est le Morbihannais qui a finalement franchi la ligne en vainqueur avec 18 minutes et 13 secondes d'avance.

Il en gagnera d'autres, il a le talent pour - Erwan Le Roux

"En septembre quand on s'est entraîné avec Quentin, explique Erwan Le Roux, on en avait rêvé de cette situation. C'était marrant de se retrouver tous les deux. On s'est envoyé des petits mails. On est partenaires d'entraînement. Il a fait une course magnifique. Mais à aucun moment, j'ai douté, c'était en moi. J'avais une motivation intrinsèque très forte, je ne me suis pas énervé. C'est tombé du bon côté pour moi. Il en gagnera d'autres, il a le talent pour."

Peu après, Quentin Vlamynck lui a succédé sur le ponton. "Ca n'aurait pas été Erwan j'aurais été déçu, a plaisanté le skipper girondin. Le problème c'est que je suis obligé de revenir. Il va falloir naviguer quatre ans de plus, être encore meilleur. Je savais que le bateau marchait fort, on l'a vu en équipage. Ma grande interrogation c'était de savoir si j'allais être capable de tenir le rythme tout seul sur l'eau. Au final, j'ai pris beaucoup de plaisir, ça a aidé à être devant."

Mais pour sa première participation, Quentin Vlamynck, l'un des benjamins de cette Route du Rhum, a montré qu'il était à la hauteur. Il a fait toute la course aux avant-postes, s'est adapté à des conditions d'abord musclées puis très changeantes. Une fois la déception digérée, il analysera ses onze jours de course avec un peu de recul. Et se dira qu'il a plus que réussi son baptême du feu.

