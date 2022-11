Route du Rhum : ces trois skippers bretons vont porter haut les couleurs de la Mayenne

Yves Le Blévec, Maxime Sorel et Hervé Thomas (de gauche à droite) participent à la Route du Rhum sur des bateaux sponsorisés par des entreprises mayennaises.

La Mayenne n'est pas un département littoral mais cela n'empêche pas les entreprises mayennaises d'être attirées par la voile. Actual, Monbana Chocolats, VandB, Bleu Blanc Planète Location et le Département de la Mayenne ont choisi d'investir dans ce sport pour la visibilité qu'il offre.

Yves Le Blévec, Maxime Sorel et Hervé Thomas sont tous les trois Bretons. Mais, ils vont porter haut les couleurs de la Mayenne et de nombreux supporters mayennais (notamment des écoliers) vont suivre de près la course des ces trois bateaux.

Hervé Thomas sur Bleu Blanc Planète Location (Class 40)

Le moins connu des trois marins, c'est Hervé Thomas. A 56 ans, le skipper du Class 40 Bleu Blanc Planète Location va découvrir le Rhum, un an après la Transat Jacques Vabre. Son objectif, rallier Point-à-Pitre en Guadeloupe.

Maxime Sorel sur VandB-Monbana-Mayenne (Imoca)

Ce ne sera pas une découverte pour Maxime Sorel, quoi que ? Troisième participation à la Route du Rhum pour le Cancalais (36 ans) : une victoire en Class 40 Vintage en 2014 et un abandon en 2018. Mais cette Transat sera la première course en solitaire avec son tout nouveau bateau VandB Monbana Mayenne, un monocoque de 18 mètres à foils mis à l'eau en juin dernier. Avant de jouer une place au classement, la prudence sera de mise. Objectif, effectuer la qualification pour le prochain Vendée Globe et garder le bateau entier.

Yves Le Blévec sur Actual Ultim 3 (Ultim)

Les ambitions sont plus élevées pour Yves Le Blévec (57 ans). Lui aussi a connu des fortunes diverses avec Actual sur le Rhum : un abandon en 2010 et une 4e place en 2014 en multi-50. Ce sera sa première Route du Rhum en Ultim. Sans être favori, Le Blévec peut espérer monter sur le podium, mais la concurrence est relevée au sein des huit trimarans géants au départ.