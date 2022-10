Route du Rhum : départ le 6 novembre de Saint-Malo, que faut-il savoir sur cette 12e édition ?

Créée en 1978 par Michel Etevenon, La Route du Rhum - Destination Guadeloupe est la reine des courses transatlantiques en solitaire. Elle relie Saint-Malo à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Sur la ligne de départ, 138 marins, de grandes figures de la voile, professionnels et amateurs. Et pour cette nouvelle édition, c'est un record de participation.

Quel est le parcours ?

La ligne de départ est située au large de la pointe du Groin, au Nord de Cancale. Les skippers passent devant le Cap Fréhel où le public se masse toujours nombreux. C’est la seule marque du parcours de 3544 milles (un peu plus de 5700 km) avant la Guadeloupe à laisser à bâbord.

Le parcours de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe - Route du Rhum - Destination Guadeloupe

La zone de départ de la Route du Rhum, le dimanche 6 novembre - Route du Rhum - Destination Guadeloupe

Quels sont les bateaux engagés ?

Il y a six classes invitées pour cette aventure :

Les Ultims

Ce sont des géants des mer de plus de 30 mètres. Ils sont huit. Quatre ans après le duel remporté de justesse par Francis Joyon (IDEC) devant François Gabart, le jeu s’annonce particulièrement ouvert entre les prétendants à la victoire finale.

Armel Le Cléac’h, quatre ans après avoir chaviré, se présente à nouveau comme un des favoris de l’épreuve. Parmi les autres skippers engagés également dans cette catégorie, Yves Le Blevec (Actual Ultim 3), Thomas Coville, le skipper de Sodebo qui s’apprête à disputer la mythique transatlantique pour la 7e fois, Arthur Le Vaillant, à bord de l’ex-Actual renommé Mieux, Romain Pilliard (Use it Again! By Extia), Charles Caudrelier (48 ans) disputera sa première transatlantique en solitaire à bord du Maxi Edmond de Rothschild.

Class40, 55 engagés

Ce sont des monocoques de 40 pieds (12,18 m). C'est la classe la plus représentée sur cette 12e édition de La Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2022. Entre les nouveaux bateaux, les architectes de renom et les skippers talentueux qui l’ont rejoint, plus d’une dizaine de concurrents font figure de favoris. Et tous promettent une course de haute intensité. Il y a quatre ans, c’est Yoann Richomme qui s’est imposé. Il a décidé de remettre son titre en jeu.

La Class IMOCA

La Classe IMOCA réunit des monocoques océaniques de 60 pieds (18,28m). Sur cette 12e édition de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe, ce sont 37 marins de la classe qui sont engagés , soit 15 marins de plus qu’en 2018 ! Ce sont ces bateaux qui participent au Vendée Globe. Ils sont considérés comme des machines d’expérimentation. La Classe témoigne de plus de 30 ans d’innovations technologiques : quilles, plans de voilures, cockpits, roof, et plus récemment l’arrivée des foils, qui stimulent sans cesse la créativité des architectes et des marins.

Ocean Fifty, la nouvelle dimension

Ce sont de multicoques très maniables, esthétiques de 15,24m de long et 15,24m de large. Huit skippers participent à l'aventure. Il y a quatre ans, trois marins sont arrivés en l’espace d’une journée : Armel Tripon (1er, skipper des P’tits Doudous), le vainqueur de 2014 Erwan Le Roux (2e, actuel Koesio) et Thibaut Vauchel-Camus (3e, Solidaires en peloton – ARSEP). Ces trois skippers seront une nouvelle fois sur la ligne de départ et feront tout pour rééditer l’exploit.

Rhum Multi, Rhum Mono

Les 30 skippers des catégories Rhum Mono et Rhum Multi, sur la Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2022, s’apprêtent à s’élancer pour un périple de près de trois semaines à travers l’Atlantique. Au sein de ces deux catégories où la bagarre pour la victoire s’annonce particulièrement disputée, ils renouent ainsi avec l’ADN de la plus iconique des courses au large et sa première édition qui avait marqué l’histoire.

La catégorie des Rhum Mono est réservée aux monocoques d’une longueur supérieure ou égale à 39 pieds (11,88 m) et ne pouvant entrer dans aucune autre classe. On y retrouve une flotte hétéroclite, de navires historiques et de prototypes. Chez les Rhum Mono , le public pourra ainsi admirer des bateaux de légende comme Pen Duick III d’Arnaud Pennarun, Kriter VIII (Wilfrid Clerton, Cap au Cap Location) ou encore le fameux Cigare Rouge de Catherine Chabaud (Fomatives ESI Business Schoof pour Ocean As Common). Parmi les visages connus par les amateurs de course au large, Jean-Pierre Dick sera également de la partie à bord de son JP54 rebaptisé ‘Notre Méditerranée – Ville de Nice’.

La catégorie Rhum Multi rassemble tous les bateaux à deux ou trois coques d’une longueur inférieure ou égale à 64 pieds (19,50 m) et ne pouvant entrer dans une autre classe de la course.

Quelle sera la durée de la traversée vers la Guadeloupe ?

Le départ sera donc donné le dimanche 6 novembre à 13h02, ce qui permettra une diffusion en direct au journal télévisé. Seules les conditions météo peuvent obliger l’organisateur à repousser le départ ou à l’avancer (de 24h maximum et avec 48h de préavis). Les skippers n’ont droit qu’à une seule escale pour raison technique sur le parcours, une fois la pointe de la Bretagne passée. Les premiers Ultims pourraient passer la ligne d’arrivée moins de sept jours plus tard, soit dès le dimanche 13 novembre. Pour les Imoca et les Ocean Fifty, il faudra patienter quatre à cinq jours de plus environ, les Class40 devraient arriver aux alentours du 22 novembre. Evidemment tout cela est lié aux conditions météo. La seule certitude est que, pour être classé, il faudra avoir rejoint la Guadeloupe en moins de quatre semaines, la ligne fermant le 4 décembre à 13h Temps Universel au plus tard.

Tous les bateaux seront dans les bassins de Saint-Malo

Une nouveauté dans cette édition, contrairement à 2018, tous les bateaux seront dans les bassins de Saint-Malo, y compris les trimarans Ultims. Les bateaux doivent être à St Malo le lundi 24 octobre 19h00 au plus tard, sauf les trimarans Ultims et Ocean Fifty pour qui ce sera le 25, et pour les Imoca le 26.

Devant les remparts de la Ville de Saint-Malo, chaque classe aura un jour dédié pour parader, afin de faire découvrir l’ensemble de la flotte avec pour chacune une entrée scénarisée à Saint-Malo.

Ouverture du village le 25 octobre

Le village officiel de la course ouvrira officiellement ses portes le 25 octobre à Saint-Malo. Les 70 000 m² regroupant 300 exposants disposés autour du bassin Vauban seront ouverts au public (Ils étaient 1,3 millions il y a quatre ans) jusqu’au jour du départ, le 6 novembre.