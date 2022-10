Route du Rhum - Destination Guadeloupe : qui succèdera à Francis Joyon ?

Francis Joyon, catégorie ultim, "Idec sport"

Francis Joyon en 2020 © Maxppp - Jérôme Favre

A 66 ans, le tenant du titre de la Route du Rhum en Ultim, ces multicoques de plus de 30 mètres, s'engage pour la huitième fois sur l’épreuve, 32 ans après sa première participation. Au terme d'un finish incroyable, il remporte la 11e édition de la Route du Rhum , sept minutes et huit secondes seulement sur son adversaire François Gabart. Le skipper originaire de Locmariaquer (Morbihan) a ajouté en 2018 un nouveau trophée à son palmarès. Détenteur pendant près de 12 ans (2004-2016) du record du tour du monde à la voile, vainqueur du Trophée Jules Verne en 2017. Il a bouclé son tour du monde à la voile en équipage en 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes. Le record tient toujours.

François Gabart, catégorie Ultim, "SVR-Lazartigue"

Le navigateur François Gabart invité de Planète Liza animée par Bixente Lizarazu © Radio France - France Bleu Breizh Izel

En novembre 2018, François Gabart, 39 ans, suit Francis Joyon de seulement sept minutes à Pointe-à-Pitre. Le marin originaire de Charente avait fait face lors de l'édition précédente à des problèmes techniques qui avaient handicapé le trimaran MACIF : le bateau a navigué sans foil tribord et sans safran bâbord pendant plusieurs jours. En 2017, il pulvérise le record du monde en solitaire en 42j 16h 40min 35s. En 2021 il termine 2e de la Transat Jacques Vabre à bord de son nouveau trimaran SVR-Lazartigue , conçu par son entreprise, MerConcept (fondée en 2006, entreprise à mission depuis 2020). Le dauphin de la dernière édition de la Route du Rhum a bien failli ne pas être autorisé à prendre le départ à Saint-Malo. Il était accusé par la classe Ultim de manquements aux règles de sécurité.

Thomas Coville, dans la catégorie Ultim, Sodebo Ultim 3

Thomas Coville au large de Lorient en octobre 2022 © Maxppp - Thierry Creux

Le marin de 54 ans en est à sa 7e participation à la Route du Rhum. Skipper engagé aux côtés de Sodebo depuis 1999, Thomas Coville pratique la voile au plus haut niveau depuis son adolescence. Du mini 6.50 aux grands trimarans de records, en passant par l’America’s Cup et la Volvo Ocean Race, le Morbihannais est l’un des skippers les plus éclectiques de sa génération. Le multicoque reste son fil rouge, son adrénaline, son univers. En 2014, il avait dû abandonner dès la première nuit après une collision avec un cargo.

Armel Le Cléac'h, dans la catégorie Ultim avec Maxi Banque Populaire XI

Armel Le Cléac'h sur les pontons de Lorient en octobre 2022 © Maxppp - Nicolas Créach

Le Breton de 45 ans prendra pour la 4e fois le départ de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe, à bord pour cette édition du Maxi Banque Populaire XI. Après deux participations en 2006 et 2010 (où il s'est classé deuxième), Armel Le Cléac'h avait dû déclarer forfait en 2014, blessé à la main. En 2018, il avait chaviré en 2018 au large des Açores. Champion du monde IMOCA, double champion de France de course au large en solitaire, il fait partie des rares marins triple vainqueur de la Solitaire du Figaro. C’est le seul skipper à compter trois podiums au Vendée Globe : 2e en 2008 et 2012, il s’était imposé en 2016. Armel détient toujours le record de ce tour du monde avec un temps de 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes.

Charles Caudrelier, dans la catégorie Ultim, à la barre du maxi trimaran "Edmond de Rotschild"

Charles Caudrelier dans son maxi trimaran de classe Ultim Maxi Edmond de Rothschild pour la Route du Rhum, à Lorient en septembre 2022 © Maxppp - Thierry Creux

Malgré un palmarès de plus de 20 ans de carrière, tout aussi riche que varié, jalonné de prestigieuses victoires que ce soit en solitaire ou en équipage, en monocoque ou en multicoque, en France ou à l’international, le Finistérien participera à sa toute première Route du Rhum - Destination Guadeloupe. À la barre du Maxi Edmond de Rothschild, pionnier de cette nouvelle génération et l’un des bateaux le plus abouti, Charles Caudrelier fera figure de favori.

Yves Le Blevec, dans la catégorie Ultim sur "Actual ultim 3"

Yves Le Blevec à Brest en 2020 © Maxppp - Nicolas Créac'h

Quand le marin âgé aujourd'hui de 57 ans s'installe à la Trinité-sur-Mer en 1986, il apprend le métier de constructeur naval.Mais son rêve, c'est de naviguer. Sa première grande victoire, le skipper la décroche en 2007, en solo, sur la Mini Transat. C’est un tournant dans sa carrière de skipper. En débutant en Mini 6.50, puis en Figaro Bénéteau, pour évoluer depuis 2015 en Ultim, en passant par six années de Multi 50, Yves a gravi tous les échelons et fait partie de la famille des marins de la classe des trimarans géants.

Arthur Le Vaillant, dans la catégorie Ultim, sur "Mieux"

Arthur le Vaillant, à Port-la-Forêt dans le Finistère, octobre 2022 - Maxppp

C'est la 2e participation de ce marin de 34 ans originaire de La Rochelle. Le skipper très engagé en faveur de l'environnement avait fini 4e en Class40 en 2018. Lors de la Transat Jacques Vabre en 2017, il termine 2e.

Romain Pillard, en ultim sur Use It Again! by Extia

Romain Pillard le 25 avril 2021 à La-Trinité-sur-Mer © Radio France - Evan Lebastard

Le marin participe à sa seconde Route du Rhum. La dernière fois c'était en 2018 à bord d'un géant des mers. Il avait terminé 4e. Le skipper a participé au championnat de France solitaire avec la Solitaire du Figaro en 2000 et 2001. Il naviguera ensuite en tant qu’équipier sur des IMOCA, notamment avec Ellen Mac Arthur. Engagé pour la préservation de l'océan et pour sensibiliser à l'importance de changer nos habitudes de consommation, il lance le projet Use It Again! en 2016 en récupérant à l'état d'abandon un trimaran de légende (l'ancien bateau d'Ellen MacArthur). En 2022, il s'est lancé dans un Tour du Monde à l'Envers à bord de son Trimaran Use It Again! by Extia.