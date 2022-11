Route du Rhum : François Gabart termine deuxième, comme en 2018

François Gabart, qui n'aura pas quitté Charles Caudrelier pendant toute la course termine second de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe. Le marin originaire de Charente a coupé la ligne à Pointe-à-Pitre après 6 jours, 23 heures, 3 minutes et 15 secondes de mer. Deuxième, une place qu’il occupait également en 2018 dans la catégorie Ultim.

Le match de haut niveau qu’il a livré avec Charles Caudrelier a souvent tourné au match-race, notamment du côté des Açores et son issue aura été incertaine jusqu’à l’approche de l’île cette nuit.

Cette traversée de l'Atlantique n'aura pas été de tour repos. Conditions de mer musclées, tempête, alizés mollassons, il a fallu déployer beaucoup d’énergie pour faire avancer le bateau. Malgré tout, le marin s'est "éclaté" par rapport à l'édition d'il y a quatre ans. François Gabart avait fait face à des problèmes techniques qui avaient handicapé le trimaran Macif : le bateau avait navigué sans foil tribord et sans safran bâbord pendant plusieurs jours.

Cette fois, quelques jours après le départ de Saint-Malo mercredi 9 novembre, le navigateur a dû faire ralentir son géant des mers pendant plusieurs heures pour un problème sur son système de remontée de foil, ce qui l'a amené à perdre quelques milles. Mais quasiment depuis le départ de la course, le marin est resté tout proche de Charles Caudrelier sur Maxi Edmond de Rothschild. Les deux skippers se sont livré un duel de haut vol.

Agé de 39 ans, le skipper de SVR-Lazartigue réalise donc sa deuxième victoire sur la Route du Rhum. On se souvient aussi de sa très belle bataille avec Francis Joyon en 2018 qu'il avait suivi de seulement sept minutes à Pointe-à-Pitre.

Un "surdoué de la voile"

François Gabart, le "surdoué" de la voile" comme on l’appelle, avait pourtant failli ne pas prendre le départ à Saint-Malo le 9 novembre dernier. Le dauphin de la dernière édition de la Route du Rhum avait été chassé de la classe Ultim après un problème de conformité de son trimaran. En juin 2022, la justice lui avait donné une dérogation temporaire pour qu'il puisse participer à la 12e édition de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe.

Skipper et entrepreneur engagé, François Gabart découvre l’univers maritime et le goût du voyage alors qu'il n'a que six ans lors d’une transatlantique, entre New-York et la France. C'est là qu'il découvre l'Optimist. Quand il revient en Charente, il va disputer ses premières régates. François Gabart se révèle au grand public en remportant le Vendée Globe 2012-2013. Ensuite ça sera donc la Route du Rhum en 2014, la Transat Jacques Vabre en 2015, The Transat en 2016. En 2017, il pulvérise le record du monde en solitaire en 42j 16h 40min 35s. En 2021 il termine 2e de la Transat Jacques Vabre à bord de son nouveau trimaran SVR-Lazartigue , conçu par son entreprise, MerConcept, une structure de course au large. Le marin avait passé dix ans à bord de Macif.

Retrouvez en temps réel la position des skippers de cette 12e édition de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe en cliquant ICI.