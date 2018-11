Bretagne, France

Ce ne sont pas les côtes de Guadeloupe que voit Thomas Coville sur Sodebo. Comme Sébastien Josse quelques heures avant, il a dû prendre la décision de dérouter son trimaran de la catégorie Ultime sur la Corogne après une avarie.

Sébastien Josse doit jeter l'éponge. Sur cette vidéo, on voit l'étendue des dégâts.

Les leaders ont des mots gentils sur les réseaux sociaux pour leurs compagnons moins fortunés.

Première nuit... premiers bobos... Gitana s'en va :( Take Care Seb !



Pas mal de bricoles aussi pour moi cette nuit mais tout va bien et on arrive bientôt en Espagne 🇪🇸 :) Bonne journée à tous, à terre comme sur l’eau pic.twitter.com/UTL59JGFFo — François GABART ⭐️⛵️⭐️ (@francoisgabart) November 5, 2018

Casse aussi chez les Imoca. Après un problème de barre, Jérémie Beyou, repart à vitesse très réduite vers Brest.

Armel Le Cléac'h après un pitt-stop à Roscoff est maintenant troisième, il prend une route plus au nord. François Gabart, sur MACIF est en tête.

Chez les Imoca, Samantha Davies est 7e derrière Alex Thomson, le leader.

D'autres ont choisi la prudence : "Au total, vingt-six solitaires sont en escale ou en passe de l’être…", précise l'organisateur. " Certains ont déjà pris la mesure de la situation météo à venir en fonction de leur bateau et de leur expérience : ainsi Christian Guyader et Bertrand de Broc (Rhum Multi) se sont réfugiés en Bretagne Sud, quand Erwan Thiboumery a fait route sur Brest ; Marc Dubos (Class40) et Bob Escoffier (Rhum Mono) sont à Roscoff tandis qu’Éric Bellion (Rhum Mono) a choisi l’Aber Wrac’h. Et parmi les Class40, Dominique Rivard, Maxime Cauwe, Florian Guéguen et Jean Galfione ont rallié la rade de Brest ou ses abords. "

D'autres doutent de plus en plus. Jean Galfione, s'est arrêté à Brest et se demande s'il va repartir.