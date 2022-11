Route du Rhum - L'arrivée de Charles Caudrelier

L'équipe France Bleu Regatta concourt sur la Route du rhum en Imoca sur Virtual Regatta . Après la sélection faite par les trois radios France Bleu Cotentin, France Bleu Normandie (Calvados-Orne) et France Bleu Normandie (Seine-Maritime-Eure), une quarantaine de joueurs va tenter de mener leur bateau France Bleu jusqu'à la Guadeloupe (détails en fin de page). Ils essaieront également de bien se classer parmi les 182 824 joueurs internationaux (à la date du 16 novembre). Vous pouvez vous inscrire gratuitement pour jouer ou suivre les bateaux.

Mercredi 16 novembre - Le yoyo au classement

10h - Sur la mer, les 'vrais' navigateurs arrivent tout juste. C'est Charles Caudrelier qui arrive le premier à Pointe à Pitre. Les navigateurs 'virtuels' ne ratent pas l'occasion de le saluer.

François : Bravo Charles👏👏👏👏👏

8h - Avec plus de 180 000 joueurs en ligne, le classement bouge sans cesse sur Virtual Regatta. Il est facile de remonter des milliers de place ou d'en perdre autant.

François :J’arrête pas de faire le yoyo au classement 🤪

Mardi 15 novembre - Enfin du bon vent, ça devrait aller jusqu’au tipunch

17h - Les routes semblent toutes tracées. Les bateaux sont divisés en deux groupes : un au nord et un plus au sud. Seuls quelques joueurs isolés ont choisi la route des "vrais" navigateurs.

Jérôme : Les prochaines 24h vont être lentes au sud... mais après la météo sera bonne ça sera un sprint final en compagnie de FranceBleu_Vero et chris.B 😉

Situation des bateaux à 13h le mardi 15 novembre. Deux groupes : un au nord et l'autre au sud.

France Bleu Regatta : une histoire d'amitié en ligne

L'équipe France Bleu Regatta est née en 2020 pour le Vendée Globe sur Virtual Regatta . Une dizaine de joueurs se rejoint et décide de s'entraider. Ensemble, ils affrontent les difficultés du jeu, de la météo, les incertitudes de la route à suivre... et ils gardent toujours le moral et leur bonne humeur.

A cause de l'épidémie, les joueurs ne se sont jamais rencontrés. Christine, Stéphane, Cédric, Arnaud, Laurent, Gilles, François, Hervé, Philippe et Olivier ne se quittent pas grâce à leur groupe WhatsApp.

L'année suivante, ils sont tous là pour la Transat Jacques Vabre. L'équipe s'agrandit autour de ce noyau solide. Ils échangent des nouvelles, se tiennent au courant de leurs activités voire de leurs courses.

Et cette année 2022, ils sont de nouveau présents pour la Route du Rhum, prêts à apporter leur expérience à de nouveaux auditeurs de France Bleu. Vous trouverez de l'aide, de la bienveillance auprès de ces compagnons de route avec beaucoup de bonne humeur.

Suivez leurs aventures au quotidien en suivant ce journal de bord.

