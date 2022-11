Route du Rhum : les navigateurs à suivre sur Virtual Regatta

L'équipe France Bleu Regatta est prête pour le départ. Après la sélection faite par les trois radios normandes France Bleu Cotentin, France Bleu Normandie (Calvados-Orne) et France Bleu Normandie (Seine-Maritime-Eure), une quarantaine de joueurs va tenter de mener leur bateau France Bleu jusqu'à la Guadeloupe.

Virtual Regatta est un jeu en ligne multi-joueurs qui recrée les conditions de course de bateaux à voiles. Les navigateurs virtuels peuvent ainsi se mesurer aux navigateurs de la vié réelle. Vous pouvez vous inscrire gratuitement pour jouer ou suivre les bateaux des navigateurs.

France Bleu Regatta : une histoire d'amitié en ligne

L'équipe France Bleu Regatta est née en 2020 pour le Vendée Globe sur Virtual Regatta . Une dizaine de joueurs se rejoint et décide de s'entraider. Ensemble, ils affrontent les difficultés du jeu, de la météo, les incertitudes de la route à suivre... et ils gardent toujours le moral et leur bonne humeur.

A cause de l'épidémie, les joueurs ne se sont jamais rencontrés. Christine, Stéphane, Cédric, Arnaud, Laurent, Gilles, François, Hervé, Philippe et Olivier ne se quittent pas grâce à leur groupe WhatsApp.

L'année suivante, ils sont tous là pour la Transat Jacques Vabre. L'équipe s'agrandit autour de ce noyau solide. Ils échangent des nouvelles, se tiennent au courant de leurs activités voire de leurs courses.

Et cette année 2022, ils sont de nouveau présents pour la Route du Rhum, prêts à apporter leur expérience à de nouveaux auditeurs de France Bleu. Vous trouverez de l'aide, de la bienveillance auprès de ces compagnons de route avec beaucoup de bonne humeur.

Suivez leurs aventures au quotidien en suivant ce journal de bord.

Liste des bateaux à suivre :