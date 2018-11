Le skipper médocain a pris un bon départ et mène depuis ce lundi matin la flotte des Multi 50 à la barre d'Arkema. Mais comme le reste de la flotte, il s'inquiète de la dépression qui s'annonce dans les heures à venir.

Bordeaux, France

Joint à la vacation ce lundi matin juste après avoir pris la tête du classement de sa catégorie, Lalou Roucayrol se félicite d'être dans le bon tempo mais s'attache surtout à manœuvrer au mieux avant le fort coup de vent attendu la nuit prochaine dans le Golfe de Gascogne.

"_J'ai réduit (ndlr : la voilure) car je n'arrive pas à tenir le cap. Il y a vachement de mer et nos bateaux sont un peu handicapés par cette mer là. Le classement est très aléatoire dans ce type de conditions. Il n'y a pas à tirer gloriole de tout ça. J'ai entre 25 et 30 nœuds et la mer est bien défoncée. Il y a facilement 4 mètres de vagues mais un peu en travers donc du coup, elles ne sont pas encore alignées avec le vent. La mer est assez merdique en fait._"

