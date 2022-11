Route du Rhum : le départ de la 12e édition est reporté à mardi ou mercredi

Après de grosses interrogations et des heures passées à scruter les bulletins météo, le couperet est tombé. Le départ de la 12e Route du Rhum est reporté. Il n'aura pas lieu ce dimanche à 13h02, comme prévu, annonce ce samedi matin la direction de la course après une réunion qui s'est tenue à huis clos avec les organisateurs d’OC Sport Penduick et les différentes classes de bateaux.

C'est une première dans l'histoire de la plus mythique des courses transatlantiques en solitaire qui est jusqu'à présent toujours partie en temps et en heure.

Le départ prévu mardi ou mercredi

Les organisateurs envisagent un report du départ à mardi ou mercredi prochain.

Les conditions météorologiques ne permettent pas un départ serein et en toute sécurité des skippeurs. "Une décision confirmée notamment par le passage d’une très violente dépression, accompagnée d’une mer très forte barrant la route dès la première nuit et ne laissant aucune échappatoire aux marins pour sortir de la Manche", expliquent les organisateurs dans un communiqué. Selon les prévisions en Manche, de grosses rafales de vent et des creux jusqu'à sept mètres sont attendus dans la mer, dans une zone déjà très dangereuse en raison de la présence de nombreux rochers.

La village reste ouvert jusqu'à dimanche soir

Après 13 jours de festivités et une affluence record à Saint-Malo, les animations se poursuivent ce samedi avec un village ouvert jusqu'à 22 heures et ce dimanche de 10 heures à 17 heures.